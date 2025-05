Carlos Melconian fue lapidario con las medidas del Gobierno: "no cambia la vida"

Tras el anuncio económico del Gobierno nacional sobre los "dólares del colchón", el economista Carlos Melconian volvió a mostrarse crítico ante la gestión de Javier Milei. Bajándole el precio a la medida, aseguró que "no cambia la vida".

El especialista fue duro al subrayar que la decisión no marca un “antes y después". Por el contrario, consideró que la iniciativa se enmarca en un contexto de políticas económicas caracterizadas por la “experimentación", pero que no implica un impacto inmediato ni transformador.

En ese marco, Melconian le restó novedad al anuncio al mencionar que la posibilidad de utilizar los dólares ahorrados ya existe de facto. "El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto", dijo, en referencia a los ahorros en dólares.

El Gobierno anunció el blanqueo. Foto: archivo.

Para el economista, habilitar el uso de estos fondos no altera significativamente las decisiones de los ahorristas, ya que las restricciones prácticas. "Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra", resaltó, en contraste a las medidas aisladas de Javier Milei.

Sin embargo, aclaró: "No le hago asco al proceso de prueba y error porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso", lanzó críticamente.

Pese a que reconoció que la flexibilización puede ser vista como un paso positivo, Melconian insistió en que el Gobierno debería poner el foco en generar confianza para que los "dólares del colchón" ingresen al sistema financiero formal, hecho que requeriría medidas más integrales.

En qué consisten las medidas

Tras postergar el anuncio por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno finalmente lanzó este jueves un plan de "Reparación histórica de los ahorros de los argentinos", que busca devolver previsibilidad y privacidad a los contribuyentes a través de un paquete de medidas que reduce la carga informativa para personas físicas y jurídicas.

Entre los principales cambios, implica que los escribanos, inmobiliarias y empresas de energía dejarán de reportar información a ARCA, y los bancos ya no podrán exigir declaraciones juradas de ingresos para operar con clientes. Además, acortaron los datos que las entidades deben reportar.

En concreto, los cambios serán los siguientes: