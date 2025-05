Sin CFK y a los chispazos, el PJ reunió a su congreso nacional

En medio de la interna peronista de cara al armado electoral, el Partido Justicialista (PJ) reunió a su congreso este martes con la ausencia de su líder partidaria, Cristina Fernández de Kirchner. Con un tenso clima se expresaron críticas por la convocatoria, disputas por el liderazgo e intentos de unidad.

El encuentro fue convocado por el presidente del congreso partidario y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien citó a los dirigentes del justicialismo a una reunión vía Zoom. El temario consistió en la comisión de poderes; aprobación de estados contables ejercicio 2024; el informe de normalización del PJ de Corrientes, y la intervención del partido en Jujuy, Misiones y Salta.

Pese a que se avecinan las definiciones de cara a las elecciones legislativas bonaerenses y nacionales, la cumbre partidaria tuvo ausencias claves. Al faltazo de CFK se sumó el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien, según su entorno, se encuentra "abocado al tema inundaciones".

Partido Justicialista.

Tampoco estuvo presente el gobernador riojano, Ricardo Quintela, a causa de las celebraciones del aniversario de la ciudad de La Rioja. También se ausentaron el mandatario pampeano Sergio Ziliotto, el catamarqueño, Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo.

Fernando Gray estalló en el congreso del PJ

En ese marco, una de las intervenciones más resonantes fue la del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó duramente la modalidad del debate (virtual) y alertó que el peronismo “está al borde de la fractura”.

"El peronismo, compañeros y compañeras, será revolucionario o no será nada. Ahora, díganme: ¿cómo vamos a hacer una revolución por Zoom", se quejó el jefe comunal, quien viene deslizando críticas desde hace tiempo hacia con la expresidenta y hacia el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En principio la cita había sido convocada para el 25 de abril en el microestadio de Ferro Carril Oeste, pero fue postergada por decisión de las autoridades del Consejo Nacional Federal del PJ. Sin embargo, Gray explicó que le había solicitado formalmente a Insfrán que se garantizara una reunión presencial con participación plena de congresales, según dijo, pero su reclamo no fue atendido.

Bajo esa situación, el intendente lanzó que “hoy deberíamos estar debatiendo cómo defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno”, pero que en cambio, el peronismo se encuentra “viendo cómo intervenimos distritos para, en algún caso, meter listas por la ventana y, después, esas mismas listas salen últimas, pero no importa, hacemos perder la elección”.

“El cierre del partido, la digitalización de las decisiones y el silenciamiento de voces disidentes nos empujan peligrosamente al borde de la fractura en la provincia de Buenos Aires”, advirtió. Asimismo, señaló que se está frente a una “antesala de querer repetir la misma historia: hacer las listas a dedo”. Para Gray, esos “caprichos” están alejando al peronismo de sus bases y de la realidad del país.

Para cerrar, sentenció: “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.