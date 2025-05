Tras imponerse en CABA, Javier Milei abre los brazos al PRO pero asegura que "los colores violetas son los que le ganan al kirchnerismo"

Javier Milei brindó una entrevista por televisión luego de que La Libertad Avanza se imponga en las elecciones porteñas, e inmediatamente después de sus declaraciones en la cumbre de AmCham, donde tuvo a su cargo el cierre de la jornada.

En un diálogo televisivo con el periodista Luis Majul, para LN+, Javier Milei se refirió al vínculo con el expresidente Mauricio Macri luego tras la derrota electoral del PRO, y reveló que el exmandatario no lo llamó para felicitarlo por el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones porteñas. A propósito, señaló: "Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno".

Javier Milei aseguró que se mantiene su vínculo con el PRO. Foto: archivo.

No obstante, a pesar de que no hubo comunicación entre ambos dirigentes, subrayó: "Macri no me llamó. Pero no es eso lo importante. Estamos trabajando en un armado para Provincia de Buenos Aires. Usted ha visto las fotos de mi hermana con Sebastián Pareja, con Lule Menem, con Espert y con el Colo Santilli y con Cristian Ritondo", a la vez que añadió: "Tenemos buena relación, trabajan bien parlamentariamente", y aseguró: "Estamos de acuerdo en que los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar todos juntos".

“Tenemos una excelente relación. Trabajan muy bien parlamentariamente y estamos de acuerdo que los que defendemos las ideas de la libertad estamos todos juntos. Todos los que quieran abrazarlas, están bienvenidos”, sostuvo. Además, subrayó que “el vínculo no está roto” con Macri y que, si lo llamara, lo atendería.

Tras las especulaciones de dirigentes del PRO que podrían pasarse a La libertad Avanza, Milei manifestó que "la gran mayoría de los dirigentes de PRO no solo trabajan con nosotros, sino que están dispuestos a abrazar las ideas de la libertad”.

Respecto a la probabilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires. Los colores violetas son los que le ganan al kirchnerismo. Vienen ganando en las cinco elecciones, cinco a cero. Pero dicho sea de paso, nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad porque hoy nosotros le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito".