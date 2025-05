Pese a los guiños de Javier Milei, Ritondo descartó saltar del PRO a La Libertad Avanza

Luego de que el presidente Javier Milei insistiera en avanzar hacia un acuerdo con dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires sin pasar por el aval del expresidente Mauricio Macri, el principal armador amarillo bonaerense, Cristian Ritondo, descartó la posibilidad de un éxodo de figuras del PRO a La Libertad Avanza y pidió formar "un frente común para desterrar el populismo".

Tras ser consultado sobre la posibilidad de abandonar el partido amarillo tras la derrota en la Ciudad de Buenos Aires, Ritondo replicó: "Yo soy presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque de diputados del PRO y trabajo para que en la provincia de Buenos Aires haya un frente común con La Libertad Avanza para desterrar al populismo”.

En ese marco, el diputado nacional remarcó que "no tiene que haber paso de dirigentes" y se inclinó por la posibilidad de "un frente o una alianza". "Ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires".

Para enfatizar la necesidad de ese cambio, Ritondo señaló el caso de las inundaciones que azotaron la provincia, especialmente la localidad de Zárate, y subrayó: "Ahí vimos lo que es un Gobierno que durante años la prioridad estuvo en otro lado. No está en la educación, no está en la seguridad, no está en la salud. La prioridad está en sostener un poder por tiempo indeterminado en la PBA, y de ahi aguantar hasta que puedan ser Gobierno”.

En contraposición, el dirigente amarillo afirmó que "la gente les pide que vayan juntos" con La Libertad Avanza y por eso pidió "no repetir los errores que cometieron" en el pasado. Como ejemplo más claro de eso, Ritondo marcó que si el PRO y La Libertad Avanza hubieran competido juntos en la Ciuad de Buenos Aires hubieran sacado el 50% de los votos, dejando atrás al candidato del peronismo Leandro Santoro.

Las declaraciones del titular del PRO bonaerense toman relevancia especial después de que el presidente Javier Milei volviera a elogiar el trabajo de Ritondo y el diputado nacional Diego Santilli en medio de las conversaciones con La Libertad Avanza para intentar concretar un acuerdo para disputarle el poder a Axel Kicillof en las elecciones locales del 7 de septiembre y luego en las nacionales de octubre.

"Ese acuerdo está avanzado independientemente de Macri. ¿O acaso ignoran las fotos en las que estaban mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Ritondo, el Colo Santilli y Espert?", había asegurado el presidente en una entrevista en A24 este lunes, donde luego agregó: "Los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta. No es una herramienta que está en condiciones de terminar con el kirchnerismo".