Javier Milei: "Quizás Mauricio Macri deba entender que su momento pasó"

El presidente Javier Milei apuntó este lunes contra el PRO tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas y aseguró que no hay "ninguna diferencia entre lo que propone el kirchnerismo" y el partido amarillo. "Durante la campaña, Santoro coincidía con los Macri en no tocar el Estado y decirle no a la motosierra", disparó el mandatario.

"Alguna parte del PRO se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda", lanzó Milei en una entrevista televisiva, y agregó: "En ese sentido son muy parecidos al kirchnerismo porque son parte del partido del Estado".

En la comparación entre ambos partidos, el mandatario señaló que "algunos candidatos del PRO proponían un ingreso mínimo universal", algo que calificó como "una propuesta de izquierda" y recordó que "una candidata proponía controlar las tasas de interés".

El presidente Javier Milei cruzó con dureza al PRO tras la victoria de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el presidente le restó peso a la poca participación de los porteños en los comicios, que tocó sus mínimos históricos con el 53% del padrón, y enfatizó: "En términos de resultados, el resultado es inapelable". A su vez, Milei afirmó que fue "la mejor elección histórica" de La Libertad Avanza en la capital federal y remarcó: "Es un puntapié fundamental para comenzar a avanzar en una construcción todavía más profunda para pintar de violeta todo el país".

Críticas al desdoblamiento en la Ciudad

Para el presidente, si bien las elecciones se trataban de legislativas distritales, la "concatenación de errores del jefe de Gobierno (Jorge Macri) la nacionalizaron". "Yo había señalado que teníamos que ir juntos en todos lados. Eso hizo que el jefe de Gobierno y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con el control de algunos aspectos de la Ciudad", criticó Milei.

Para el presidente, la decisión de desdoblar los comicios "fastidia a la gente" y acusó un intento del oficialismo porteño de "cuidar sus negocios". "Eso tiene como contraparte que la gente se cansa. Eso es un golpe a la decisión del jefe de Gobierno", enfatizó el presidente.

Para Javier Milei, el triunfo libertario en la Ciudad fue "inapelable".

Además, el libertario ratificó que "tal como había anticipado", la disputa por la capital federal podía "generar ruidos" en una parte del espectro ideológico que podía terminar favoreciendo al kirchnerismo, que estaba representado por Santoro.

"Aun cuando yo avisé eso, no dudaron en contratar como jefe de campaña a una basura humana como Gutiérrez Rubí, que viene contaminando la política argentina desde la época de Cristina Fernández de Kirchner", sentenció el jefe de Estado, en referencia al asesor catalán a quien Milei responsabiliza por hacerle "la campaña más sucia de la historia".

Acuerdo en provincia de Buenos Aires

"Nosotros venimos trabajando con muchos dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires y eso está muy avanzado, le guste o no a Macri", lanzó el presidente, que luego aseguró que "los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo".

Para Javier Milei, La Libertad Avanza recibirá a "todos aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad" y sostuvo que el suyo "será un espacio donde todo el espectro de centroderecha esté incluido". En ese sentido, confió en que su partido "dará otro batacazo en la provincia de Buenos Aires".

"Ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri, ¿o ignoran las fotos donde está mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, el Colo Santilli y José Luis Espert?", cuestionó el libertario, que no perdió la oportunidad para lanzar otra crítica contra el ingeniero: "Quizás Macri deba entender que su momento pasó".