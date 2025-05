Malestar empresario por el elogio de Milei a los evasores: "No es el mensaje de un país que busca la institucionalidad"

Las declaraciones del presidente Javier Milei a favor de los evasores molestó este martes a los empresarios que formaron parte del evento anual que organiza la Cámara de Comercio de los estados Unidos en Argentina (AmCham).

En el marco del inminente anuncio del nuevo blanqueo o del mecanismo por el cual la Casa Rosada busca que los argentinos usen dólares no declarados en la economía real, el mandatario aseguró que "el que pudo zafar, genial" y calificó de "ofensivo" el término contribuyente.

"Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema", señaló Milei en alusión a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y sostuvo que no piensa premiarlos ni que exista una compensación. “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos", indicó. Para el líder libertario, "los impuestos son un robo" y aseveró que los evasores "no hicieron nada malo".

En diálogo con MDZ, el presidente de AmCham y referente de JP Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujin, reparó por los “posibles riesgos legales” del nuevo blanqueo y agregó: “Tiene que tener toda una estructura, un andamiaje legal apropiado. Y eso es lo importante. Yo creo que más allá de la discusión de lo que se diga del presidente o no, creo que lo importante es si la estructura que crean es factible para la gente que va a generar este blanqueo adicional al anterior”.

Sobre los dichos de Milei, respondió: “Todo lo que es narcotráfico, delito, delincuencia, todo eso no puede ser blanqueado. No parece un mensaje de un país que busca la institucionalidad. El mensaje es que todo el mundo tiene que pagar impuestos como cualquier país normal. Ahí es donde queremos llegar como argentinos”.

Facundo Gómez Minujín, titular de AmCham

Por su parte, el titular de la Bolsa de Cereales y del Consejo Agroindustrial, José Martins, señaló: “Hay una dialéctica que se está imponiendo últimamente que hay que tener consideraciones especiales. En lo personal creo que no es lo correcto. Cuando una persona ha cumplido a lo largo de los años con el pago puntual de los impuestos, tanto en lo personal como en las empresas, a pesar de que el negocio no era todo lo rentable, hoy escuchar que alegremente se permite que todo el mundo que estuvo, digamos así, distraído con el pago de los impuestos, es un héroe, bueno, hay consideraciones especiales a tener en cuenta”.

“Y por otro lado, partiendo de la base de que la actividad agroindustrial pague impuestos muy altos, que siga pagándolos cuando ha habido fiestas acá, que se ha evadido o eludido, lo que sea, bueno, es un razonamiento que cuesta entender”, consideró.

Consultado sobre cómo cree que lo toma el productor, contestó: “De mal para abajo, porque, insisto con esto, hay un montón de impuestos que son de pago voluntario y otros que son, digamos así, que no se los puede eludir. Las retenciones son uno de ellos. Con lo cual, cuando uno está hablando que en soja es más del 30% y, por otro lado, si lo trata de héroe, es aquel que nunca pagó, el productor no se va a sentir bien de ninguna manera. Máxime pensando que hay una, digamos así, una afirmación desde el punto de vista del gobierno que a partir del 30 del 6 vuelven las retenciones a su estado natural”.