Javier Milei tildó a los contribuyentes de no tener "agallas" y elogió a los evasores: "El que pudo zafar, genial"

El presidente Javier Milei ratificó la importacia de la medida que prepara el Gobierno para alentar a los argentinos a usar los dólares del colchón y aseguró que la clave de la iniciativa es "que nadie pregunte de dónde los sacaron". En ese marco, descartó cualquier compensación para los contribuyentes que pagaron sus impuestos en tiempo y forma y lanzó una polémica declaración: "Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema".

El mandatario insistió este lunes con su postura de que "los impuestos son un robo", al punto de que aseguró que "le parece ofensivo el término contribuyente". Bajo esa línea, Milei planteó que el pagador de impuestos "quizás no tuvo el talento o las agallas para salir del sistema" y dijo: "Si todos hubieran logrado hacer lo mismo quizás los políticos hubieran dejado de robarnos".

"El que no se pudo escapar, lo lamento, pero el otro no hizo nada malo. Es una declaración de envidia. El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón ni premiar al que se quedó en la cárcel porque hubo uno que salió", argumentó el presidente.

Para el mandatario, el evasor de impuestos "no hizo nada malo". Foto: Prensa Presidencia.

De acuerdo al libertario, los dólares que están fuera del sistema bancario son producto de los intentos de los ahorristas de "eludir el impuesto inflacionario" y las "garras del Estado". "Si una persona está presa en Cuba y logra escaparse, ¿usted lo va a moler a palos en Miami porque logró escaparse del régimen castrista cubano? Esas personas no son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de los políticos", aseguró el presidente.

Además, si bien Milei no brindó detalles técnicos sobre el proyecto, explicó que "la clave es que nadie le pregunte de dónde sacó los dólares" al evasor. "A mí no me importa de dónde los sacó en lo más mínimo. Las cuestiones de economía se arreglan en la economía, las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal. Eso es lo que hay que entender. No hay que estar mezclando", subrayó el jefe de Estado.

De esa manera, el mandatario reiteró que no le preocupa que los fondos que se blanqueen puedan provenir de actos delictivos y sostuvo: "Al narcotráfico lo combate con el Ministerio de Seguridad y el de Defensa, no se utiliza la economía para combatir el delito".

"Por definición es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos. No tiene fines recaudatorios, tiene fines de liberar, que la gente pueda usar su dinero", reiteró el libertario, que adelantó que en la medida está trabajando ARCA, el Ministerio de Economía y el Banco Central, además de un "testeo" del Ministerio de Justicia.

Cuándo se anuncia la medida de los dólares

El Gobierno había anunciado que la iniciativa para inyectar en la economía los dólares del colchón se daría a conocer el jueves pasado durante una de las conferencias de prensa del vocero presidencial y ahora legislador porteño electo, Manuel Adorni.

Finalmente el Ejecutivo decidió su postergación alegando que no querían darle al kirchnerismo la oportunidad de "acusarlos de electoralistas" por la cercanía con los comicios porteños del domingo. Sin embargo, Milei explicó este lunes que el motivo real fue que "todavía quedaban cuestiones legales por definir".

"Nosotros tenemos que chequear todas las instancias y estar seguros de que esto va a funcionar. Por eso no salió. Obviamente que electoralmente hubiera sido un golazo, pero el punto es que yo por rascar más votos no voy a arriesgar una medida que nos pueda generar algún tipo de problema. La medida tiene que tener una característica que pueda ser irreversible", enfatizó el presidente.

En ese marco, Milei insistió en que el Gobierno "no se va a apurar para sacar una medida" y que el anuncio estará "cuando sea técnicamente impecable", a la par que utilizará "todos los instrumentos que tengan disponibles para hacerlo".

De acuerdo a los cálculos del presidente, la medida será "revolucionaria en lo monetario", ya que "Argentina tiene un PBI de 600 mil millones de dólares y los argentinos tienen entre 200 mil y 400 mil millones de dólares. "Eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una tasa de crecimiento enorme", auguró.