Luego del terremoto electoral, comenzó una sangría de dirigentes disconformes en la UCR

Concluidos los comicios en la Ciudad, y tras un mal desempeño de la Unión Cívica Radical (UCR) que imposibilitó que la lista encabezada por "Lula" Levy coloque legisladores en el parlamento porteño, continuaron las malas noticias para el partido centenario. En este contexto, renunció la autoridad de la Convención Nacional y uno de sus diputados con más peso político.

Se trata de los hermanos Manes: Gastón y Facundo. El primero presentó este martes su renuncia a la presidencia de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, así como a su rol de convencional nacional por la provincia de Buenos Aires, mediante una carta pública en la que cuestionó con dureza el rumbo actual del partido. Asimismo, el diputado nacional del bloque disidente al interior de la UCR pondrá en marcha una nueva organización política con un posicionamiento crítico al gobierno de Milei.

"Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos", sostuvo Gastón Manes en su misiva dirigida al presidente del partido, el senador nacional Martín Lousteau. En ella expresó su decepción ante lo que describió como una pérdida de identidad orgánica y doctrinaria del partido, y lamentó que la comunidad de pensamiento y acción que alguna vez caracterizó a la UCR se haya diluido en una "confederación de posturas provinciales".

Martín Lousteau ante un escenario crítico para el radicalismo.

Asimismo, señaló: "No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias", advirtió Manes, y subrayó que en el último tiempo no encontró "una verdadera vocación de debatir y de buscar juntos una línea doctrinaria compartida".

Por su parte, el diputado nacional Facundo Manes decidió alejarse del radicalismo e iniciar una nueva iniciativa política por fuera del partido. Como parte de esa decisión, su hermano Gastón renunció a la presidencia de la Convención Nacional del espacio.

El viernes, hará su lanzamiento en Tigre y buscará movilizar a sectores de la sociedad civil y militantes que no son contenidos por las organizaciones partidarias. En ese sentido, intentará convocar a radicales, peronistas y ciudadanos sin afiliaciones, con un posicionamiento opositor al gobierno de Javier Milei. Aunque no descarta presentarse en los comicios locales, la idea será participar de la contienda electoral de octubre.