En medio de la tensión con el PRO, el Gobierno negocia una alianza con la UCR en la Provincia de Buenos Aires

En medio del aumento de la tensión entre Mauricio Macri y el Gobierno, La Libertad Avanza acelera las negociaciones para competirle a Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires. Mientras sigue el tironeo en torno a cómo se podría dar la convergencia electoral con el PRO, los armadores libertarios tienen como prioridad afianzar una estructura política que evite resignar poder territorial en los distritos importantes.

Es sabido que el Gobierno no cuenta con un partido que tenga una representación pura en todo el país. En muchas provincias se tejen alianzas con espacios regionales y en algunos casos se arriesgan a no poder presentarse. En el interior de la Provincia de Buenos Aires sucede algo parecido, donde no hay grandes bases para poder crecer en un corto tiempo, más allá de la propia imagen de la gestión nacional. Se trata del principal motivo por el cual las conversaciones con el PRO siguen su curso. El partido amarillo cuenta con intendentes y un fuerte armado que puede ser útil para LLA.

Sin embargo, apareció otro partido que puede ofrecerle traccionar votos en lo más profundo de la Provincia. Se trata de la UCR, que cuenta con 27 jefes comunales bonaerenses y cuenta con un despliegue partidario que le compite mano a mano al peronismo en varias secciones electorales.

Los principales colaboradores de Javier Milei mantienen diálogo con distintos dirigentes del radicalismo. Tal es el caso de Maximiliano Abad, senador nacional y presidente del Comité bonaerense de la Unión Cívica Radical. Si bien el marplatense ha tenido posiciones zigzagueantes con el Gobierno libertario, con aprobaciones a leyes claves en 2024 y un reciente voto negativo a los candidatos a la Corte Suprema, es uno de los legisladores dialoguistas que la Casa Rosada está hablando, apuesta a mejorar su relación y hasta formalizar una alianza electoral que le dé réditos a ambos espacios. "No hay foto porque no tienen un Mauricio intentando romper todo", señaló un funcionario clave, en diálogo con MDZ.

Javier Milei junto a legisladores radicales. Foto: archivo.

La UCR afronta una marcada división a nivel nacional que se extiende a cada jurisdicción y en ambas cámaras del Congreso, donde en Diputados está el bloque de "los radicales con peluca". El partido está fragmentado entre el sector que avala el acompañamiento al Gobierno nacional y el grupo que apoya al presidente del comité nacional Martín Lousteau, quien es un férreo crítico de Milei y plantea continuar con su enfrentamiento, considerando que el radicalismo debe apostar por una confluencia de distintos espacios que combatan las ideas del mandatario, al punto de no desechar un posible reencuentro con el peronismo.

La postura del senador contrasta con el posicionamiento de la mayoría de su bloque en la Cámara Alta, lo cual produjo enfrentamientos explícitos entre él y Abad en plena comisión.

En el marco del debate por los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema, el porteño acusó a sus compañeros de no dar quorum para iniciar la comisión que iba a rechazar los pliegos. “La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, señaló Lousteau.

“Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Yrigoyen, que decía que ‘nuestro programa es la Constitución’. Y ahora, con cualquier excusa táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación”, apuntó. Por su parte, Abad replicó: “Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócritas, son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministros del kirchnerismo”.

“Ahora, la verdad, que el presidente de mi partido, al cual lo reconozco como presidente de mi partido, al cual le tengo respeto intelectual, ya que es una persona sólida y con convicciones, acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”, cuestionó.

Este cruce se contextualizó en una resolución de la Cámara Nacional Electoral que hizo lugar a la apelación del sector que representa Lousteau por las elecciones bonaerenses del partido (que preside Abad), donde se investigaron irregularidades y que aún no tiene un sucesor confirmado.

La UCR en una encrucijada

Estas diferencias amenazan una fractura inminente del radicalismo, en tiempos de definiciones electorales. Si bien sobrevolaba la posibilidad de reencontrar la alianza de Juntos por el Cambio, con el PRO, UCR y la Coalición Cívica, no hay precisiones que ratifiquen esa idea. Lo concreto es que el objetivo radica en "subsistir" sin dejar al partido centenario en un lugar marginal en las contiendas nacionales y provinciales. Esos anhelos chocan con la realidad de los intendentes, que sufren la falta de obra pública nacional y de otros recursos que habitualmente llegaban desde Balcarce 50.

A finales de febrero, los intendentes radicales se reunieron y se manifestaron a favor de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, en sintonía con lo que proponía Kicillof. “De manera mayoritaria”, coincidieron “en la importancia para los bonaerenses de desdoblar la elección de la nacional para que puedan debatirse los temas provinciales”, aludiendo también una razón organizativa y técnica. Intendentes radicales se reunieron en febrero con Kicillof

Sobre las PASO, indicaron que “se debe sostener una posición orgánica, consensuada, y definitiva que no responda a la coyuntura o la conveniencia de los candidatos sino a la necesidad real de los bonaerenses”. En cuanto a las alianzas electorales, en el foro de intendentes indicaron que “el partido debe volver a la defensa los valores republicanos y democráticos, rechazando las posiciones extremas y desde allí construir nuevos consensos”.

Por el momento, estas conversaciones entre LLA y el radicalismo no confirman una alianza entre partidos, sino que se circunscribe en una discusión de listas que se dirimirá “en la realidad de cada distrito”, tal como se viene promoviendo desde el Gobierno en la discusión con el PRO. En la legislatura bonaerense, la UCR pone en juego cuatro bancas en Diputados, de las ocho que cuenta el interbloque Cambio Federal, y seis en el Senado, de las ocho actuales.