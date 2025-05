Ordenan anular el archivo de la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por amenazas e intimidación

La Sala II de la Cámara Federal Porteña ordenó anular el archivo de la denuncia del Diputado Nacional Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por el fuerte episodio que ambos protagonizaron en el Congreso Nacional durante la apertura de las sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo.

Por mayoría, los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun señalaron que no se tuvo en cuenta en dos oportunidades que Manes, quien es representado por Mariano Berges y Andrés Gil Domínguez, solicitó ser querellante en la causa.

A criterio de los camaristas “la decisión y lo actuado luego carecen de validez, por haberse omitido el tratamiento de un presupuesto necesario y expresamente planteado con carácter previo: la solicitud del denunciante de ser tenido como querellante para actuar como acusador -privado- y de que, conforme las atribuciones inherentes a ese rol, se evalúen las pruebas que propuso en los términos del art. 193, CPPN”.

Santiago Caputo

En el fallo al que accedió MDZ, los jueces de cámara señalaron que cualquier postura ante esa situación pudiera o pueda adoptarse “obligadamente exigía determinar antes si, como se pidió, quien promueve la continuación de la instrucción y la realización de cursos de acción determinados para profundizarla, tiene o no aptitud legal para ejercer las facultades que otorga la ley al particular damnificado”. Por su parte, Eduardo Farah sin referirse a los argumentos de sus colegas no advirtió razón alguna que lleve a determinar la nulidad del archivo. Toda vez que se revierta dicha omisión, la cámara estará en condiciones de analizar la apelación.

En su fallo la magistrada María Eugenia Capuchetti enfatizó que el altercado entre Manes y Caputo durante y después del discurso de Javier Milei se trató de una “disputa política acalorada” al tiempo que aclaró que la hipótesis planteada en la investigación “no encuentra respaldo suficiente en la prueba que se ha incorporado en la causa”.

Ante ese escenario, la defensa de Manes objetó la decisión de la magistrada al apuntar que sus los argumentos eran endebles, pues acepta los hechos pero sostiene que no constituyen un delito por estar en un marco legislativo.

Santiago Caputo en la apertura de sesiones en el contgres

La disputa entre Manes y Caputo se dio durante el discurso del Presidente Javier Milei el 1 de marzo pasado, en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. En un momento Milei apuntó contra el legislador que le mostraba un ejemplar de la constitución y le dijo "leela Manes te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada".

Según consta en la denuncia, Manes escuchó gritos de uno de los palcos detrás de su banca de los que posteriormente se percató estaba Santiago Caputo con varias personas y este le hizo un gesto acercando y retirando sus dedos índice a los ojos. Minutos más tarde tras la alocución presidencial, el diputado fue abordado por el asesor presidencial mientras hablaba con dos periodistas donde y agregó que hubo contacto físico.