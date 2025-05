Cornejo reiteró su respaldo a Milei y habló de Hebe Casado y el acuerdo con LLA en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo participó en Buenos Aires del prestigioso foro de negocios AmCham Summit 2025, que es organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país, la cual reúne empresarios y funcionarios también del Estado nacional, además de una lista de gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Cornejo participó junto a Gustavo Sáenz en el panel denominado "Federalismo en la Argentina competitiva" en el que expuso sobre la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei y allí, hizo un balance de las elecciones del pasado domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Con ese contexto, dio definiciones también sobre el análisis de la batalla PRO-LLA en Mendoza, el rol de Hebe Casado y la posibilidad de un acuerdo con los violetas locales.

"La apatía generalizada de la ciudadanía en Argentina también ocurre en democracias consolidadas en el mundo y países de alta institucionalidad. Hay un descontento generalizado en sus dirigencias y en Argentina hay razones de más para estar descontentos. Pero el dato de estos domingos de elecciones (sumando al anterior cuando se votó en San Luis, Salta, Jujuy y Chaco) también interpela la deliberación pública. En estos cinco meses se dijeron cosas... que había que eliminar las PASO porque la gente estaba cansada de votar. Se eliminaron las PASO y fue menos gente que a las PASO. Hay que empezar a cuestionarse esa deliberación pública con hipótesis tan concretas que después no se verifican en la realidad", comenzó Cornejo con su evaluación.

Al respecto de la poca participación, agregó: "Creo que la irrupción de Milei al ganar una elección nacional sin tener un partido consolidado interpela al resto del sistema político. Pero es el principal emergente de ese descontento social, eso ya se ha dicho. Ahora, no se termina con Milei en el Gobierno porque sigue votando poca gente. Es un problema para todos, no solo para los partidos tradicionales sino también para el Gobierno".

Luego, el mandatario de Mendoza se refirió al rol de los gobernadores en esta elección legislativa, en su búsqueda de garantizar gobernabilidad, y hasta ofreció un nuevo apoyo explícito al presidente. "Creo que un Gobierno que nació débil por su poca capacidad de gobernabilidad en el parlamento tuvo que ser asistido por varios de los gobernadores para sacar leyes que son importantes para el rumbo económico. Eso se logró con un alto nivel de entendimiento y le dio gobernabilidad al presidente Milei, le dio credibilidad y certidumbre en el corto plazo. Ahora, en estas elecciones, el Gobierno está obligado a ganar y todos los que apoyamos la orientación general de la economía tenemos que tratar que no salga debilitado. Yo y otros gobernadores estamos en eso desde 2023, con mucha coherencia".

Al respecto, sin embargo luego habló de que no será un apoyo irrestricto y lo condicionó. "Hay que apoyar la línea general, ponerse a discutir los detalles en este momento no es útil, pero sí hay que mirar las post-elecciones. Para que haya certidumbre a mediano plazo se necesitan acuerdos mas firmes, a nivel laboral y fiscal", señaló Cornejo.

Finalmente, se refirió al rol de Hebe Casado en esa disputa entre el PRO y La Libertad Avanza y no descartó un acuerdo con el espacio gobernante a nivel nacional y los radicales. "La vicegobernadora es liberal de convicción de toda su vida. Fue una gran opositora al encierro de Alberto Fernández y mi vicegobernadora es consecuente con eso desde hace mucho tiempo. Hoy hay muchos liberales de último momento. A mi me parece razonable que esté en La Libertad Avanza. Es lógico que esté ahí. Si es un prolegómeno de un acuerdo con el radicalismo en Mendoza, se está conversando, sí. Sería razonable pero depende de todas las cosas de las cuales depende un acuerdo: la distribución de una lista, si se hace una elección desdoblada o no. Hay muchas cosas en el medio que no se han conversado con profundidad y yo no tengo definiciones", concluyó.

Otros gobernadores también fueron parte del evento. Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) disertaron luego de Cornejo y el gobernador de Salta, sumados a la presentación de Jorge Macri (CABA) en la mañana.