Jaime Durán Barba culpó a Mauricio Macri por la derrota del PRO porteña: "Consiguió quedarse solo”

El esquema político en la Ciudad de Buenos Aires dio un rotundo vuelco: La Libertad Avanza se impuso como la fuerza por excelencia e, incluso, el kirchnerismo recuperó algo de ese poderío que hacía 18 años no tenía. El reconocido consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, cargó contra Mauricio Macri, fundador del PRO, y lo culpó por su fuerte derrota dentro de la Ciudad donde este espacio nació.

"Se equivocó totalmente desde la derrota (del 2023) y ha conseguido quedarse solo", disparó. Además, agregó: "La gente de él, la más fanática, ya se fue con ellos (a La Libertad Avanza). Y la que no estaba de acuerdo con las ideas de derecha, ya se fue a otro lado".

El mismo Macri reconoció anoche, durante una entrevista televisiva con TN, que cometió un error y el espacio debe replantearse su camino. Aseguró estar en una etapa de reflexión, y atinó a que las personas castigaron al PRO por mantenerse en guerra con La Libertad Avanza, perdiendo el foco de lo que es importante: la Ciudad.

Macri en el búnker del PRO. Foto: Victoria Urruspuru/MDZ

Al desdoblar los comicios y llevar el fallido proyecto de Ficha Limpia al recinto del Senado, el macrismo intentó municipalizar las elecciones. No obstante, el equipo violeta las nacionalizó sin demasiado esfuerzo y eso fue suficiente: la astuta estrategia libertaria salió victoriosa.

"Se quedó sin espacio porque manejó mal la política. Se equivocó totalmente desde la derrota y ha conseguido quedarse solo. Están afuera todos los radicales, los lilitos, Larreta. Consiguió quedarse solo y adhiriendo a unas ideas que si son las correctas son las de La Libertad Avanza. Entonces, más bien que se afilian a La Libertad Avanza", agregó el consultor.

Opinó que el escenario para la fuerza amarilla hoy es compleja, frente a las negociaciones que deben llevarse dentro de la Provincia de Buenos Aires, donde estarían dialogando con los libertarios para ir unidos y combatir al kirchnerismo.

Durán Barba señaló que desde LLA "no le van a permitir acercarse". "Es lo correcto desde el análisis político estratégico que hace (Santiago) Caputo, y el equipo de gente que analiza racionalmente la política. No lo necesitan a Macri. La Libertad Avanza representa una nueva ola de libertades que el PRO no supo capitalizar".