Mauricio Macri rompió el silencio tras la dura derrota del PRO: "Fue un error adelantar las elecciones"

No habló en el búnker del PRO, sino una hora después de la contundente derrota de su partido en la Ciudad de Buenos Aires, territorio que estuvo teñido de amarillo por 18 años hasta este domingo. "No se puede ganar siempre, 11 elecciones seguidas son muchas", reconoció Mauricio Macri, expresidente de la Nación y líder del espacio.

"Propusimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidamos la Ciudad y cómo ir hacia adelante, y resultó ser un error, porque la agenda... el presidente (Javier Milei) consiguió derivarla exitosamente a un plebiscito nacional sobre su política económica, tanto que teníamos un candidato que, como pensaba que ganaba, no quería hablar y es (Leandro) Santoro", mencionó en diálogo con TN.

Luego, disparó contra Manuel Adorni, el campeón de este domingo: "Hablaba de cuánto valían los celulares y los televisores, y que había que ganar la inflación. Y, encima, ayudaron a convencer a (Horacio) Larreta para hacer esta traición final a su partido, debatiendo con él. Una cosa rarísima".

"No dimensionamos que el presidente, llamando y pidiendo que lo apoyen para poder terminar y salir de la crisis, el trauma de la crisis que dejó esa famosa hiperinflación que Milei evitó, un reconocimiento siempre le echo. Él nos dijo: 'Yo necesito que me apoyen en esta elección para continuar en el camino de la recuperación económica', y la gente dijo: 'Bueno, podemos discutir la Ciudad dentro de dos años'".

"Quedamos fuera de foco, y encima se metió otro tema nacional en la campaña, como Ficha Limpia, que también tapó la discusión de la Ciudad", agregó Macri. Además, negó haber tenido alguna charla con Milei y tampoco sabe si le escribirá: "Estoy en una etapa de reflexión".

También se refirió sobre la baja participación de este domingo y lo calificó como un hecho "alarmante". "Yo creo que hay un castigo ahí a una pelea que la gente consideró innecesaria, y yo también. Lo dije. No entiendo por qué poner energía donde las cosas funcionan en la Ciudad, en vez de ponerla en trabajar juntos en todos los lugares que tenemos problemas severos de gestión pública como muchas provincias feudales".

Luego, se dirigió hacia los ciudadanos porteños: "Entendimos que no era la prioridad ni el debate que ellos querían tener. La baja participación creo que también tiene que ver con que muchos que nos votaron siempre dijeron: 'Ni siquiera vamos a ir a votar'. Hoy en la calle, estuve caminando bastante durante la mañana y mediodía, y cinco sobre diez de los que me crucé me dijeron: 'Está todo bien con el PRO, pero en esta elección vamos con el peluca, porque nos pidió que apoyemos para que el plan económico continúe'".

Reconoció que Milei puso toda su energía y fuerza en el territorio porteño para vencer, y lo logró exitosamente. "Igual, yo no cambio de pensar por un resultado. Mis valores e ideas son las mismas. Si no hubiese puesto las energías en esto y hubiéramos ido en un acuerdo, como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando con el 50% y pico, contra 28%. Un resultado que el mundo, a la espera de un cambio, miraría mucho mejor".

¿El PRO se alineará con LLA?

Manuel Adorni, el candidato vencedor de la noche, aseguró que el país se teñirá de violeta eventualmente y llamó a que quienes quieran sumarse a La Libertad Avanza lo hagan. Macri, frente a esto, señaló: "Así como hemos venido en los últimos meses, sin ningún tipo de respeto no se puede. Milei planteó en enero un acuerdo integral y no discutiendo liderazgo, y generosidad como la que ha tenido el PRO nadie lo discute. Las cinco crisis las sortearon gracias a los diputados del PRO a cambio de nada".

"Si hay respeto, estamos dispuestos a ver hacia qué lado vamos. Pero tomémonos una semana, esto ha sido muy duro. Tuvimos que denunciar delitos que sucedieron durante la campaña que nunca habían pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Son cosas que hay que analizar con tranquilidad y siempre pensando en que el cambio continúe, que no se discuta más", agregó.

La próxima elección clave se llevará adelante el 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, donde ambos sectores están intentando acordar para ir juntos. "Cristian Ritondo tiene un mandato como presidente del partido (en Provincia) para negociar un frente en la Provincia. Hoy tenemos que poder volver a dialogar con respeto", dijo.

Además, fue consultado sobre el comentario que hizo este domingo Milei sobre él, que lo trató de “llorón” tras las denuncias por los videos falsos que los libertarios difundieron por redes. “Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo”, respondió Mauricio.