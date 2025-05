“Rompí la veda”: la insólita declaración de Manuel Adorni tras votar

Manuel Adorni emitió su voto este domingo en una escuela de Parque Chacabuco. El actual vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza vivió la jornada con entusiasmo, pero una frase suya tras salir del cuarto oscuro despertó controversia. Entre risas, comentó a la prensa: “Me pareció increíble votarme a mí mismo, algo que pensé que nunca iba a suceder. Bueno, rompí la veda, jaja”.

El comentario generó suspicacias en el entorno electoral. Si bien no exhibió físicamente la boleta ni mencionó el número de lista, su expresión puede interpretarse como una revelación indirecta de su voto. La Cámara Nacional Electoral es clara al respecto: ninguna persona puede manifestar de manera verbal o visual cuál fue su elección, ya que se considera una infracción al deber de confidencialidad del acto electoral.

¿Puede ser anulado su voto?

Según el Código Nacional Electoral, el sufragio debe mantenerse en secreto hasta que se deposite en la urna. Aunque Manuel Adorni no hizo su declaración dentro del cuarto oscuro ni frente a la mesa de autoridades, sus palabras abrieron la puerta a un posible pedido de impugnación. Los apoderados de otras listas podrían plantear objeciones durante el conteo, mientras que sus propios fiscales deberán estar atentos para rechazar cualquier intento de invalidarlo.

Este tipo de situaciones rara vez se concreta en una anulación efectiva, pero exponen los límites entre la espontaneidad del candidato y las normas que rigen el proceso. Manuel Adorni, acostumbrado a los medios y a moverse con soltura frente a cámaras, quizás no midió el alcance legal de sus declaraciones en un momento que suele estar marcado por la prudencia.

Además de su comentario polémico, Adorni fue consultado por otro tema sensible: el video creado con inteligencia artificial que simula a Mauricio Macri anunciando la baja de una lista de candidatos. La pieza fue atribuida por algunos sectores al entorno libertario, lo que motivó duras críticas por parte del PRO.

Mira el momento en que Manuel Adorni rompió la veda

Manuel Adorni negó cualquier vinculación con ese contenido y buscó despegar a su espacio político. “Circulan videos falsos por todos lados. Hay de todas las fuerzas, incluso uno mío. Lo ideal es que no ocurra, pero no por eso hay que acusar sin pruebas”, expresó. También señaló que, aunque este tipo de materiales deberían evitarse, no se justifica armar un escándalo por cada caso.

Esa mezcla de informalidad y protagonismo lo convirtió en uno de los personajes del día. Su experiencia como funcionario público y ahora como candidato lo dejó en una posición dual, desde la que habla tanto como vocero como competidor electoral. Y aunque aseguró que no quería romper la veda, terminó haciéndolo, al menos en los términos de la opinión pública.

Con el recuento de votos en marcha, resta ver si el episodio de su comentario tendrá consecuencias o si quedará como una anécdota dentro de una jornada marcada por múltiples frentes de discusión.