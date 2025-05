Silvia Lospennato en el cierre de campaña: "Ni loca voy a bajar los brazos"

El PRO cierra este jueves su campaña electoral a las 19:00, de cara a las elecciones porteñas de este domingo. El encuentro tendrá lugar en el club 17 de agosto, en el barrio de Villa Pueyrredón.

El acto llega en el peor momento del vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei, tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado en medio de acusaciones cruzadas sobre un presunto acuerdo espurio con el kirchnerismo. Esta tarde, la primera candidata Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal (jefa de campaña), el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su primo, Mauricio, serán los oradores del acto donde el PRO mostrará estructura y equipo de gobierno.

Clausura de la campaña electoral del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

19:49 | La primera candidata a legisladora porteña por el PRO, Silvia Lospennato, inicia su discurso de cierre

"Esta fue una campaña poco limpia porque hay algunos que no saben hacer campaña limpiamente. Pero yo creo que a los porteños no se los engañan y valoran esta forma del PRO. De hacer campañas sin mentir, sin difundir noticias falsas", destacó la diputada nacional y candidata del PRO.

Lospennato afirmó: "La ciudad no es el terreno de batalla para una guerra entre los políticos. La Ciudad es el lugar en donde vivimos, es el lugar en donde crecen nuestros hijos. Nosotros no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie".

Cierre de campaña PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

Asimismo, Lospennato destacó: "Estoy orgullosa de representar a la segunda generación del PRO. Seguimos formando gente, queremos buenos funcionarios públicos. Al final del día, esta elección va a ser una elección sobre nuestros valores".

"Yo creo que la mayoría de los porteños eligen la verdad a la mentira, la decencia frente a la corrupción. Este domingo el PRO tiene que ganar las elecciones" y agregó que el PRO "va a pelear por Ficha Limpia".

Por otro lado, la candidata del PRO disparó contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza: "Si hay un votante que sabe de qué se trata es el votante porteño. A nosotros no nos toman el pelo. Esta es una elección local, ni Macri ni Cristina ni Milei se van a bajar de los carteles para sentarse en una banca de la Legislatura", afirmó la candidata del PRO durante su acto de cierre, y agregó, sobre las propuestas legislativas: "Eso lo vamos a definir o Santoro y su lista kirchnerista, o Adorni y su lista Fantasma o Lospennato y la lista amarilla del PRO".

"Yo me comprometo con cada uno de ustedes que voy a honrarlos desde mi banca", finalizó la candidata del oficialismo porteño en el cierre de su discurso.

19:36| Llegó el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

"Acá está el black Macri", así se presentó el alcalde porteño. "El PRO no es una persona, no hay nadie que pueda hacerse dueño de lo que hemos logrado", señaló el jefe de Gobierno.

Por otro lado, Jorge Macri cargó contra Leandro Santoro y expresó que la "Ciudad no está con ganas de un salto al vacío, no nos merecemos un salto al vacío a los brazos de un kirchnerismo que como no sabe gestionar bien tiene un único objetivo que es romper la Ciudad".

"Tampoco estamos para un salto al vacío a una motosierra que se puede llevar puesto todo. Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace tiempo, administramos con responsabilidad. El equilibrio no llegó a la Argentina de la mano de Javier Milei, llegó de la mano de Mauricio Macri", dijo el exintendente de Vicente López, dirigiéndose al espacio libertario. Jorge Macri en el acto de clausura electoral del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

"Cuando prometemos cumplimos y cuando decimos, hacemos", sentenció Jorge Macri, y añadió: "Nadie le va a robar a esta Ciudad la posibilidad de pensar distinto", en relación a las críticas recurrentes por parte de Javier Milei.

Asimismo, manifestó que "hay un método en el PRO que combina libertad con solidaridad", en clara alusión a los ataques de parte del espacio libertario. "Acá está el PRO de la convicción, el PRO que empezó el cambio en la Argentina. Estamos listos, es con PRO, es con Lospennato, es la lista amarilla", concluyó el jefe de Gobierno porteño.

19:20 | Tomó la palabra la jefa de campaña, María Eugenia Vidal

"Nos quisieron dividir atacando el PRO. Esta campaña fue todos contra el PRO. Pero nadie lo pudo quebrar", sostuvo la diputada nacional. Mauricio Macri habló en el cierre de campaña del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

"En la Ciudad, cambio es igual a PRO. Es cambio, es amarillo, y es con Silvia Lospennato", agregó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

19:11 | Habla Mauricio Macri en el cierre de campaña

"El cambio que está ahora en marcha empezó en la Ciudad de Buenos Aires", manifestó en el comienzo de su discurso.

"Vamos a seguir ayudando a lo que es bueno para los argentinos. Pero sabemos que ordenando la economía no alcanza. Hay que recuperar el respeto por el otro", agregó Macri.

"El PRO está unido, de pie otra vez", destacó el expresidente. A la vez que apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, antiguos integrantes del espacio amarillo. A propósito, expresó: "Sabemos que la interna del 23 fue muy dañina para el espacio. Que los dos candidato se dejaron corromper por el ego, pero ya no están".

18:30 | Llega la primera plana de la dirigencia PRO