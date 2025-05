Quita de aranceles: Tierra del Fuego está dispuesta a demandar al Gobierno si avanza con la medida

Crece el conflicto entre la provincia de Tierra del Fuego con el gobierno de Javier Milei. Tras el anuncio de la rebaja en los aranceles en productos tecnológicos que se ensamblan en la provincia patagónica, generó temor en la industria local. Según informa el ejecutivo de Gustavo Melella, 8500 puestos de trabajo dependen de la producción electrónica.

Ante la espera sobre su publicación en el Boletín Oficial, el gobernador de la provincia indicó: “Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”. En este sentido Gustavo Melella dejó una dura crítica contra las medidas de Javier Milei: "Actúa con violencia y soberbia. Le está faltando el respeto al pueblo fueguino".

Tras el anuncio por parte de la Vocería del Gobierno nacional, a cargo de Manuel Adorni, el mandatario provincial aseguró, en una entrevista por Radio Provincia, que no fue notificado sobre la medida. Por su parte, cuestionó que tampoco los referentes fueguinos de La Libertad Avanza hicieron mención de la quita de aranceles a los productos tecnológicos.

"Hablan con una lógica porteña y subestiman”, cuestionó Melella sobre las declaraciones de Espert y Sturzenegger. Foto: Archivo

En torno a las declaraciones del diputado José Luis Espert y del ministro Federico Sturzenegger, el gobernador Melella los acusó de despreciar la producción en Tierra del Fuego: “Tratan a la provincia como si Ushuaia fuera todo y no existieran las otras localidades ni la cadena productiva que se extiende en toda la isla". Ante su respuesta a las expresiones de los allegados al Gobierno, continuó con una dura crítica: "Hablan con una lógica porteña y subestiman”.

En otro fragmento de su nota, el mandatario fueguino continúa con su enojo e indica que se trata de una medida que la provincia de Tierra del Fuego tuvo que soportarla durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri: “No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo”. Al cierre de la entrevista, Gustavo Melella sostuvo sobre la administración de Javier Milei: "No entienden que esta es una industria tecnológica calificada, con inversión y desarrollo”.

Paro en las fábricas de Tierra del Fuego tras la quita de aranceles

No solo desde el ejecutivo provincial se expresa el enojo. Tras el anuncio por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, la fábricas de la provincia tomaron cartas en el asunto. Tal es así que este jueves se inició una medida de fuerza que aún no tiene un tiempo definido.

Desde las fabricas aseguran un paro por tiempo indeterminado. Foto: Gentileza iProfesional

Ante esto, el mandatario Melella apoyó la medida de fuerza y declaró sobre las contras que podría ocasionar esta quita de aranceles: “Cuando se pierde un empleo industrial, afecta al taxista, al almacenero, al que tiene una cabaña en Tolhuin”.

Por su parte, se sumó al respaldo, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, quién indicó que la medida que plantea Javier Milei puede significar la pérdida de miles de puestos de trabajo y menor competitividad para la industria. Agregó: “La industria significa soberanía, significa el empleo de nuestra gente y una vez más el gobierno nacional pone en jaque los puestos de trabajo y la producción”.

En tanto a la presidente de la Asociación Fueguina de Representantes de la Industria Electrónica (AFARTE), Ana Vainman, se mostró con cautela ante la quita de aranceles. Sin embargo, sobre la llamada "simplificación aduanera", mencionada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la titutal expresó: “Esto podría ser un beneficio, ya que eliminaría algunos costos logísticos que encarecen la venta de nuestros productos. Sin embargo, es fundamental esperar a que se publique la normativa para entender el impacto real de estas medidas”.