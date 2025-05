La llamativa frase de Jorge Macri sobre Adorni: "No me sorprendería que no asuma, Larreta me da pena"

En la antesala de la elección a legisladores para la Ciudad de Buenos Aires el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo una entrevista con Luis Novaresio en la que habló sobre diferentes temas: la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, Horacio Larreta y el resto de los candidatos.

Consultado sobre la candidatura del actual vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, Macri lo calificó como "un buen vocero". Sin embargo, puso en duda que, en caso de obtener una banca, el funcionario nacional asuma. "No sé si quiere ser legislador, no me queda claro".

Y agregó: "No puedo dar seguridad de eso, no lo veo".

En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño aprovechó la situación para destacar el conocimiento y compromiso con la actividad legislativa de la candidata del PRO, Silvia Losppenato. "Hablo con Silvia Lospennato y me cuenta las leyes, me las trae, me las muestra".

Siguiendo con las dudas sobre el compromiso del resto de los candidatos, Macri opinó que "me parece importante que los cabeza de lista asuman. Horacio dijo que va a ir para ser jefe de Gobierno, Santoro dijo que quiere ser jefe de gobierno, Lula Levy dijo que quiere ser legisladora, Silvia dijo que quiere ser legisladora".