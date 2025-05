Cierre de campaña del PRO: Mauricio Macri y Silvia Lospennato, los protagonistas de una noche anti Milei

“¡Ponga huevo, Silvia, ponga huevo!”, pedía la gente que se congregó en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, dentro del Club 17 de Agosto. "No sé si le voy a poner huevos, pero le voy a poner unos ovarios que ni les cuento", respondió Silvia Lospennato, quien encabeza la lista del PRO porteño. Fue protagonista, junto a Mauricio Macri, de una noche cúlmine en la que soltaron sus últimas cartas: palos a Javier Milei, Manuel Adorni, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Leandro Santoro y, ¿Juan Román Riquelme?

El mensaje que quiso dar el espacio estuvo claro: "El PRO está unido y está de pie otra vez". Los desafíos son latentes y se termina una campaña casi sangrienta que amenaza a la hegemonía macrista. Entre la incertidumbre y el cansancio, pero guardando algo de entusiasmo, se entendió esta noche que no sólo se ponen en juego bancas de la Legislatura, sino que el 18 de mayo quedará marcado el escenario político para el resto del año.

"Yo creo que va a ganar el PRO en la Ciudad, estoy convencido", manifestó confiado Hernán Lombardi, tercero en la lista, en diálogo con este medio. Relajado, con una sonrisa y un pin amarillo con forma de corazón en su saco, añadió: "Pero no es proselitismo. Creo que va a ganar el PRO porque en estas 72 horas de meditación, la veda, la gente va a reflexionar sobre lo que significa las transformaciones que logramos en la ciudad. Estamos dando legisladores de la ciudad y nadie la conoce mejor que nosotros".

Silvia Lospennato protagonizó el cierre de la campaña porteña del PRO junto a Mauricio. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Lospennato habló sobre "Santoro y su lista kirchnerista" y sobre "Adorni y su lista fantasma". Lo que quiso decir la representante del macrismo porteño, en esta noche cargada de humedad por una tormenta que (aún) no llegó, es que el PRO sí puede mostrar sus candidatos.

"Somos todos tipos conocidos, con trayectoria, y hay distintas generaciones. Obviamente de la lista de Santoro conozco a algunos delincuentes, particularmente uno, el Pitu Salvatierra. La otra (de La Libertad Avanza) no la conozco. Es un problema. No conocer es un problema. Yo creo que los porteños van a ser inteligentes", añadió Lombardi.

Darío Nieto, a su turno, habló de un posible resultado "muy parejo", que se va a definir en las últimas horas. "Está todo muy, muy parejo, puede salir primero o tercero cualquiera. Pero estamos tranquilos porque dejamos todo. Fuimos un espacio que presentó propuestas de salud, de educación, de seguridad. El resto se dedicó a atacar, o a no decir nada, o a esconder sus listas".

"A mí muchas veces me dicen 'qué embole ir a votar el domingo' o 'qué embole ser legislador'. Pero un legislador termina incidiendo mucho en la vida de la gente. Por un lado, si recordamos, el arreglo de Arroyo Maldonado se votó en legislatura. El Metrobús, que en su momento decían que íbamos a romper el 9 de julio, se votó en Legislatura. Inglés en primer grado para los chicos, la creación de una nueva policía, todo ahí", añadió el joven candidato.

Para cerrar, analizó: "¿Y qué podemos votar ahora? Línea F de subtes, encrudecimiento de penas para trapitos, paso bajo nivel, todo pasa por ahí. Los que dudan en ir a votar, todo cuenta. Todas las esas políticas públicas que lleva adelante el Gobierno necesita de apoyo".

Macri sobre Larreta y Bullrich: "Afuera, malas vibras"

Hubo varios tiros al Gobierno nacional, del cual se diferenciaron en todo momento. Ficha Limpia, por supuesto, no pasó desapercibida. "Mientras no haya ficha limpia, la pueden marcar ustedes: votando gente decente", exclamó Lospennato ante un eufórico público que arengaba cada frase suya.

Casi todos los candidatos e involucrados subieron al podio redondo para hablarle a los presentes. Iniciaron Nieto con Rocío Figueroa, luego María Eguenia Vidal, Jorge Macri, Fernán Quirós y también Lombardi. Pero el descontrol se vio cuando Mauricio Macri agarró el micrófono y lanzó todos los misiles que le quedaban.

Mientras manifestaba que le habían devuelto la esperanza, el público no pudo evitar hacerle llegar un pedido: "¡Mauricio presidente!". Luego de unos segundos, debió frenar a la hinchada.

Si bien el kirchnerismo estuvo entre las víctimas de sus palabras, el principal apuntado de la noche fue el presidente Javier Milei y su Gabinete, ocupado por muchos expeones macristas. "Hemos hecho autocrítica pública de que la interna del 23' fue muy dañina para nuestro espacio, que los dos candidatos (Larreta y Bullrich) se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida, pero los dos ya no están, ya se fueron. ¡Afuera, afuera! Mala energía, mala vibra". Los presentes rieron.

Remarcó que el verdadero cambio inició en la Ciudad de Buenos Aires con su ola amarilla hace años atrás, y es por ello que pidió no perder el rumbo ahora. "Porque destruir lleva meses, sino pregunten a los hinchas de Boca", añadió el expresidente del club de fútbol, a días de que la hinchada xeneize haya cantado en La Bombonera contra la Comisión y, por supuesto, contra Riquelme.

Macri apuntó contra Larreta y Bullrich. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

También tuvo su turno el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien asumió el apodo que las redes sociales le pusieron y, ni bien, saltó al escenario, exclamó: "¡Llegó Black Macri!". Llovieron risas entre los entendedores, fieles consumidores de X (ex Twitter). "El PRO no es una persona, no hay nadie que pueda hacerse dueño de lo que hemos logrado", sumó el alcalde.

Frente a una arenga creciente, pidió hacer lío y puso como blanco al exmandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "¿Queres ser legislador o jefe de gobierno? Porque la elección de jefe de gobierno es dentro de dos años, hermano", alertó.

"Cuando prometemos cumplimos y cuando decimos, hacemos", sentenció Jorge, y añadió: "Nadie le va a robar a esta Ciudad la posibilidad de pensar distinto", en relación a las críticas recurrentes por parte de Javier Milei.

Jorge Macri durante el cierre de campaña del PRO en la Ciudad. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Asimismo, manifestó que "hay un método en el PRO que combina libertad con solidaridad", en clara alusión a los ataques de parte del espacio libertario. "Acá está el PRO de la convicción, el PRO que empezó el cambio en la Argentina. Estamos listos, es con PRO, es con Lospennato, es la lista amarilla", concluyó el jefe de Gobierno porteño.