El PRO cerró su campaña en CABA con un acto multitudinario y una fuerte defensa de su legado

El PRO cerró este jueves su campaña electoral de cara a los comicios porteños de este domingo. El encuentro tuvo lugar en el club 17 de agosto, en el barrio de Villa Pueyrredón, y estuvo marcado por la alta concurrencia de la militancia del partido y por los enérgicos discursos de los funcionarios y candidatos que subieron al escenario.

El PRO cerró su campaña electoral de cara a los comicios porteños.

El evento contó con la participación de más de 2500 personas, entre militantes, dirigentes, legisladores nacionales y provinciales, y funcionarios. Los oradores fueron el ex presidente y titular del PRO Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno Porteño Jorge Macri, la jefa de la campaña María Eugenia Vidal y la primera candidata en la lista porteña Silvia Lospennato.

El acto llegó en el peor momento del vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei, tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado en medio de acusaciones cruzadas sobre un presunto acuerdo espurio con el kirchnerismo. La primera candidata Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal (jefa de campaña), el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su primo, Mauricio, serán los oradores del acto donde el PRO mostrará estructura y equipo de gobierno.

Silvia Lospennato junto a la militancia PRO.

Asistieron al evento los candidatos a legisladores de la lista del PRO como Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa, Waldo Wolff, Victoria Morales Gorleri y Ezequiel Jarvis. Y al final del encuentro se sacaron la clásica selfie.

Entre los referentes del PRO presentes en el acto estuvieron Clara Muzzio, Soledad Martínez, Cristian Ritondo, Fernán Quirós, César Torres, Fernando de Andreis, Martín Yezza, Alex Campbell, Gabriela Michetti, Diego Guelar, Gabriel Sánchez Zinny, Ezequiel Sabor, Fulvio Pompeo, Alejandro Finocchiaro, Ignacio Baistrocchi, Daiana Fernandez Molero, Matías López y Gabriela Ricardes, entre otros.



Mauricio Macri y Silvia Lospennato en el cierre de campaña del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

19:49 | Silvia Lospennato cerró la campaña del PRO de cara a las elecciones porteñas

"Esta fue una campaña poco limpia porque hay algunos que no saben hacer campaña limpiamente. Pero yo creo que a los porteños no se los engañan y valoran esta forma del PRO. De hacer campañas sin mentir, sin difundir noticias falsas", destacó la diputada nacional y candidata del PRO.

La candidata del oficialismo porteño cerró el acto del PRO en Villa Pueyrredón.

A su vez, Lospennato afirmó que "la Ciudad no es el terreno de batalla para una guerra entre los políticos. La Ciudad es el lugar en donde vivimos, es el lugar en donde crecen nuestros hijos. Nosotros no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie".

Silvia Lospennato cerró la campaña del PRO en Villa Pueyrredón.

Por otra parte, la legisladora nacional destacó: "Estoy orgullosa de representar a la segunda generación del PRO. Seguimos formando gente, queremos buenos funcionarios públicos. Al final del día, esta elección va a ser una elección sobre nuestros valores".

"Yo creo que la mayoría de los porteños eligen la verdad a la mentira, la decencia frente a la corrupción. Este domingo el PRO tiene que ganar las elecciones" subrayó Lospennato, y agregó que el PRO "va a pelear por Ficha Limpia". Silvia Lospennato cerró la campaña del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

Por otro lado, la candidata del PRO disparó contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza: "Si hay un votante que sabe de qué se trata es el votante porteño. A nosotros no nos toman el pelo. Esta es una elección local, ni Macri ni Cristina ni Milei se van a bajar de los carteles para sentarse en una banca de la Legislatura", afirmó la candidata del PRO durante su acto de cierre, y agregó, sobre las propuestas legislativas: "Eso lo vamos a definir o Santoro y su lista kirchnerista, o Adorni y su lista Fantasma o Lospennato y la lista amarilla del PRO".

"Yo me comprometo con cada uno de ustedes que voy a honrarlos desde mi banca", finalizó la diputada nacional en el cierre de su discurso.

19:36| Llegó el turno del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

"Acá está el black Macri", así se presentó el alcalde porteño. "El PRO no es una persona, no hay nadie que pueda hacerse dueño de lo que hemos logrado", señaló el jefe de Gobierno. El jefe de Gobierno porteño dio su discurso en el cierre de campaña del PRO.

Por otro lado, Jorge Macri cargó contra Leandro Santoro y expresó que la "Ciudad no está con ganas de un salto al vacío, no nos merecemos un salto al vacío a los brazos de un kirchnerismo que como no sabe gestionar bien tiene un único objetivo que es romper la Ciudad".

"Tampoco estamos para un salto al vacío a una motosierra que se puede llevar puesto todo. Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace tiempo, administramos con responsabilidad. El equilibrio no llegó a la Argentina de la mano de Javier Milei, llegó de la mano de Mauricio Macri", dijo el exintendente de Vicente López, dirigiéndose al espacio libertario. Jorge Macri en el acto de clausura electoral del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

"Cuando prometemos cumplimos y cuando decimos, hacemos", sentenció Jorge Macri, y añadió: "Nadie le va a robar a esta Ciudad la posibilidad de pensar distinto", en relación a las críticas recurrentes por parte de Javier Milei.

Asimismo, manifestó que "hay un método en el PRO que combina libertad con solidaridad", en clara alusión a los ataques de parte del espacio libertario. "Acá está el PRO de la convicción, el PRO que empezó el cambio en la Argentina. Estamos listos, es con PRO, es con Lospennato, es la lista amarilla", concluyó el jefe de Gobierno porteño.

19:20 | Tomó la palabra la jefa de campaña, María Eugenia Vidal

“Hicimos una campaña bien PRO porque defendimos nuestros valores, hicimos una campaña escuchando a los vecinos en la calle, en la plaza, en el bar, en la parada del bondi, en todas partes, en los comercios, como siempre hicimos, cara a cara", manifestó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Vidal mencionó que "no fue una campaña fácil, fue una campaña difícil porque nos quisieron confundir, todavía nos quieren confundir diciéndonos que acá se vota presidente, que se vota jefe de gobierno, que en mi ley sí, en mi ley no, que acá vamos a limpiar ahora la ciudad, los legisladores limpian la ciudad, es de locos las cosas que escuché en esta campaña. Y nos quisieron dividir, nos quisieron dividir atacando el PRO, la campaña fue todos contra el PRO, y el PRO está acá, está de pie, está unido y nadie lo pudo quebrar".

María Eugenia Vidal en el acto de cierre de campaña en la Ciudad. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

“Si bancaste al PRO siempre, convencé a tu familiar que todavía no sabe a quién votar. Convencé a tu vecino, a la mami del chat del colegio, al equipo de fútbol del club, a todos los que tenés cerca, quedan 72 horas para llamar uno por uno y convencerlos personalmente. “Tenemos a la mejor candidata que podíamos tener. Nunca fue tan fácil elegir”, sentenció la diputada nacional. María Eugenia Vidal habló en el cierre del PRO de cara a las elecciones porteñas.

"En la Ciudad, cambio es igual a PRO. Es cambio, es amarillo, y es con Silvia Lospennato", agregó la jefa de campaña del PRO de cara al inicio de la veda electoral de este viernes y frente a los comicios porteños próximos a desarrollarse en la Ciudad.

19:11 | Mauricio Macri dio su discurso en el cierre de campaña de Buenos Aires Primero

El expresidente llegó al acto de cierre de campaña en el momento de más tensión con Javier Milei, quien en el acto de cierre de campaña libertario apuntó duramente contra el espacio de Mauricio Macri. En el inicio de su discurso, aseguró que "el cambio que está ahora en marcha empezó en la Ciudad de Buenos Aires", manifestó en el comienzo de su discurso.

"Vamos a seguir ayudando a lo que es bueno para los argentinos. Pero sabemos que ordenando la economía no alcanza. Hay que recuperar el respeto por el otro", agregó Macri.

Mauricio Macri habló en el cierre de campaña del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ

"El PRO está unido, el PRO está de pie otra vez. Se positivamente y hemos hecho autocrítica pública de que la interna del 23 fue muy dañina para nuestro espacio, que los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida, pero los dos ya no están, ya se fueron", dijo Macri en relación a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Mauricio Macri habló en acto de cierre de campaña PRO.

El expresidente dedicó unas palabras a la candidata del PRO durante el acto de cierre de campaña, a quien le expresó: "La verdad te han dado dura y cruelmente. Tuviste un debut a todo nivel. Te pegaron mucho y solamente por defender la verdad", y agregó: "Yo nunca dudé de que la que decía la verdad eras vos. No tengo dudas de que la mayoría de los vecinos te creyeron a vos".

18:30 | La primera plana de la dirigencia PRO llegó al club 17 de agosto

Llegaron al búnker el expresidente Mauricio Macri, el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo y el candidato a legislador Hernán Lombardi. Lombardi en el cierre de campaña del PRO. Foto: Juan Mateo Abreastain/MDZ