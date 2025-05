"Yo voto a Marra": el influencer liberal Danann expuso la interna libertaria y advirtió sobre los "kirchneristas infiltrados"

A cuatro días de la elección porteña, y en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad, el influencer liberal Emmanuel Danann, manifestó sus diferencias con el entorno del primer candidato del espacio de Javier Milei y llamó a votar por Ramiro Marra.

"A mi me encanta Adorni y ojalá que no sea una candidatura testimonial. Ahora, yo no lo podría votar a Adorni por el tren fantasma que viene atrás", expresó el comunicador libertario en una entrevista. En este sentido, destacó: "Me parece que ese es el pensamiento que tiene mucha gente que capaz dice 'bueno, mejor voy con Ramiro que está desde el principio".

Por otro lado, quien forma parte del ecosistema libertario en internet, aseguró que "el fanatismo es malo siempre", y se preguntó: "Pero qué somos, ¿libertarios o personalistas? ¿Somos sensatos o stalinistas?"

Danann fue consultado por la "guillotina" de Karina Milei, y la expulsión de Ramiro Marra del espacio conducido por el primer mandatario. A propósito, manifestó: "La gente sabe que yo con Javier tengo una gran relación. Yo comparto con él el odio hacia los periodistas hegemónicos, hacia los medios tradicionales, pero me parece que, en todo caso, la guillotina se la tiene que aplicar a la cantidad enorme de kirchneristas que se le infiltraron en el espacio. No a un tipo como Ramiro Marra que está desde el principio".

uD83DuDD34 “YO VOTO A MARRA” | Danann @DanannOficial tomó postura en la interna liberal: “Detrás de Adorni se esconden kirchneristas”



El comunicador y referente liberal Emmanuel Danann respaldó a Ramiro Marra y criticó duramente el entorno político de Adorni. pic.twitter.com/jHKQOrS0uA — Data24.com.ar (@Data24comar) May 14, 2025

Finalmente, pidió que Javier Milei "retome el liderazgo de su espacio y construyan con liberales y no con kirchneristas porque lo van a traicionar como lo traicionó Kikuchi, como lo traicionó el 80% de los legisladores que puso".