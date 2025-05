Fin de la campaña libertaria en CABA: Milei y Adorni llamaron a "clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo"

Este miércoles, La Libertad Avanza cerró su campaña electoral de cara a los comicios porteños del próximo domingo 18 de mayo. El acto contó con la presencia de las principales figuras del gabinete nacional, incluida la de Javier Milei, quien se mostró junto al candidato y vocero Presidencial, Manuel Adorni, en el rally electoral previo.

A cuatro días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria tuvo lugar en el Parque Mitre, sobre la avenida del Libertador. A partir de las 18 comenzó la llegada del público y de los distintos dirigentes políticos del armado libertario.

19:58 | Milei llamó a "clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo" "Vengo a llamarlos para que empecemos a clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires", expresó el primer mandatario.

Javier Milei cerró la campaña libertaria con todo su gabinete. A su vez, apuntó contra Leandro Santoro: "Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo, ahora en la Ciudad de Buenos Aires", y añadió: "Ese kirchnerismo que está representado por 'Sanvaca', porque es una vaca que vivió siempre de la teta del Estado", dijo en referencia al candidato de Es Ahora Buenos Aires.

19:16 | Luego de ser presentado por Manuel Adorni, Javier Milei llegó para cerrar el acto de La Libertad Avanza

Manuel Adorni y Javier Milei en el cierre de campaña de LLA en CABA.

Javier Milei inició su discurso con el habitual "Hola a todos". Inmediatamente, el Presidente apuntó contra "la mierda del partido del Estado".

"Pensar que decían que no íbamos a poder formar partido, y terminamos siendo la tercer fuerza", señaló Javier Milei en un recuento de la trayectoria libertaria hasta llegar a la Cámara de Diputados. Asimismo, recordó la ya clásica frase que pronuncia el ecosistema libertario en cada acto: "La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".

Javier Milei cerró el acto de LLA en CABA.

Milei envió su agradecimiento Karina Milei y a Santiago Caputo. En esta línea, subrayó: "Tres personas, 6 perros y dos escarbadientes, nos fuimos a Mar del Plata nos fuimos a hacer el sorteo y me hermana me dijo 'vas a ser Presidente', y yo le dije 'tenes razón' y acá estamos".

Luego, el Presidente centró su discurso en el símbolo libertario por excelencia, "la motosierra". En ese momento, los militantes corearon: "El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar". A la vez, Javier Milei señaló que "cuando uno achica el Estado es devolverles el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando", arengó, con elogios a Caputo y Federico Sturzenegger. Javier Milei y Manuel Adorni en el cierre de la campaña porteña de La Libertad Avanza.

"Por eso me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian a la motosierra, porque no quieren que el ajuste caiga sobre ellos, quieren que el ajuste caiga sobre ustedes", añadió el primer mandatario.

19:03 | Habló el vocero y candidato de LLA en territorio porteño, Manuel Adorni: "Nos dijeron en algún momento que era imposible"

"Nos dijeron en algún momento que era imposible bajar la inflación, hemos terminado con los piquetes en la república argentina. También nos decían que el Gobierno de Milei iba a caer entre marzo y abril. Van a tener que seguir comiendo pochoclo porque acá estamos más fuertes que nunca", inició su intervención en el cierre del acto el vocero Presidencial. Manuel Adorni habló en el cierre de campaña libertaria.

"Aumentar impuestos es un robo, aumentar los cargos del estados de manera descontrolada es un robo. Por eso el domingo es clave, el modelo de Milei tiene que llegar a cada rincón de la Ciudad. Y no se olviden que en el 2023 metimos un batacazo histórico. Somos los únicos que podemos derrotar al kirchnerismo en las urnas", manifestó Adorni

"Vayamos a votar y sepultemos de una vez y para siempre al kirchnerismo, se los pido por favor! Hagamos la Argentina, y la Ciudad de Buenos Aires, grande otra vez como nos merecemos", continuó el candidato violeta.

18:52 | La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, subió al escenario junto a la titular de la bancada libertaria porteña, Pilar Ramírez y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

"Me emociona estar acá, ver tanta gente. Me emociona ver la cantidad de gente que nos sigue por estas ideas de la libertad. Cada vez somos más. Estoy totalmente orgullosa de Argentina", manifestó la hermana de Javier Milei al inicio de su discurso. Karina Milei dio su discurso en el marco del cierre de campaña de LLA en CABA.

"Quiero agradecerles a cada uno del equipo de CABA que trabajaron incansablemente y llevaron las ideas a cada rincón de la Ciudad de Buenos Aires y fueron demostrando a los porteños que se puede vivir en libertad", sostuvo la secretaria General de la gestión libertaria. Pilar Ramírez se hizo presente en el acto de Manuel Adorni.

18:20 | Llegó parte del bloque legislativo

Hasta el momento, se apersonaron alrededor del escenario los diputados nacionales Alberto Benegas Lynch y José Luis Espert.

Diputado nacional Alberto Benegas Lynch El diputado nacional José Luis Espert, se apersonó en el acto.

Por otro lado, también se hizo presente el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Presencia del Jefe de Gabinete en el cierre de campaña de LLA en CABA.

17:30 | Llegaba la militancia libertaria al Parque Mitre

Desde las 17:30, los principales funcionarios del Poder Ejecutivo se concentrarán en la plaza ubicada sobre la Avenida del Libertador, entre Agüero y República del Líbano, que se encuentra colmada de militantes a minutos del acto. Antes, los simpatizantes libertarios en territorio porteño se fueron sumando al Parque Mitre. Cierre de campaña LLA en CABA.