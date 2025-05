Patricia Bullrich se apuró y expuso el anuncio clave del Gobierno sobre migración

En el marco del sprint final de la campaña electoral, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cometió un error con un tema que el Gobierno podría usar para capitalizar electoralmente. Por error, la funcionaria libertaria adelantó el día de su anuncio.

Lo hizo en una entrevista televisiva con el periodista Jonatan Viale para el canal TN. "Nosotros queremos que argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. No de gente que viene a usar los servicios sin pagar impuestos", manifestó Bullrich en ese tramo de la entrevista.

Asimismo, señaló que "aquel que vive y pague impuestos tiene el mismo derecho que un nacional", pero "el que viene en un tur no puede recibir la misma salud, la misma educación universitaria. Solo en caso de emergencias porque Argentina es un país solidario".

"Delincuente, afuera. No queremos delincuentes que vengan y aprovechen la Argentina para delinquir. Los vamos a devolver a sus países y a muchos les vamos a impedir la entrada al país", subrayó la ministra de Seguridad.

Luego, Bullrich cometió un desliz y se adelantó al anuncio de una medida sensible para el Gobierno: "Mañana se anuncia", afirmó, para luego desdecirse: "No, no sé si mañana, me equivoqué, no es mañana, me equivoqué de día. No es mañana".

Inmediatamente, la ministra afirmó que la medida "se está terminando". Se refería a la reforma migratoria que restringirá los criterios para exigir la residencia de extranjeros en la Argentina y que facilitará los mecanismos de deportación para aquellos ciudadanos extranjeros que delincan en el país