Fronteras, deportaciones y cambios en salud y educación: la reforma migratoria que anunció el Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, siguió este miércoles con la batería de anuncios del Gobierno en pleno cierre de campaña porteña con una medida bomba: la reforma migratoria. Entre los puntos más destacados, el portavoz mencionó la deportación de extranjeros que delinquen; restricciones al ingreso de inmigrantes; más trabas para obtener la ciudadanía; cobro en los servicios de salud; y la habilitación a las universidades a cobrar aranceles.

En una conferencia donde no aceptó preguntas de la prensa acreditada, el vocero llegó acompañado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, para presentar los detalles de la medida que se instrumentará vía Decreto de Necesidad y Urgencia.

"Juan Bautista Alberdi afirmaba que 'gobernar es poblar', y Argentina, desde sus origenes, siempre ha sido un país abierto al mundo, Sin embargo, eso no puede indicar que los pagadores de impuestos deban sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados tours sanitarios. Mucho menos, que deban tolerar que lleguen a delinquir", enfatizó la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado tras el anuncio del vocero.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la Reforma Migratoria ante la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allí, el Gobierno aseguró que "las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular al territorio". "Esta medida busca instaurar orden y sentido común en un sistema que, lamentablemente, y debido a la complicidad de politices populistas, habia sido desvirtuado", advirtieron.

Las medidas de la Reforma migratoria

Entre las principales medidas, el Ejecutivo dispuso que a partir de la vigencia del decreto, "ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y aquellos que cometan un delito en el territorio, cualquiera sea la pena, serán deportades". "Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al pais o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta", explicaron.

Por otra parte, el Gobierno exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondra la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.

"Durante el año 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos", subrayaron desde Presidencia.

A su vez, la reforma autorizará a las Universidades Nacionales a que, "de optar por hacerlo", establecer aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. "Cabe aclarar que mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misima manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Constitución Nacional", señala el comunicado.

Por otro lado, la medida también endurece los requisitos para acceder a la Carta de Ciudadanía, "como siempre debió haber sido". A partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, "se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales".

"La sociedad eligió al presidente Javier Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina. Garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios públicos, que aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanentre o la Ciudadanía sea un trámite exigente, constituye un paso fundamental en esa dirección. Sepan todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, que en este país dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada", concluye el extenso comunicado.

El comunicado de la Oficina del Presidente que dio los dealles sobre la Reforma Migratoria.

Anuncios de campaña

El regreso de Adorni a las conferencias de prensa diarias luego de un cuatrimestre donde solo se había parado 14 veces frente al atril, forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza de nacionalizar los comicios porteños y así darle un golpe letal al PRO en su cuna política.

En ese marco, el vocero había anunciado este lunes una licitación en el PAMI que implicaba una nueva modalidad de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a “quitar a todos los intermediarios” y a generar un ahorro de 5 mil millones de pesos por año.

El vocero Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa diarias en medio del cierre de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, Adorni se presentó el martes junto al ministro de Economía Luis Caputo para dar a conocer que el Gobierno nacional se proponía “eliminar por completo” los aranceles de importación a los teléfonos celulares y reducir los impuestos internos que pagan celulares, televisores y aires acondicionados importados.

Para mantener las expectativas altas, el portavoz presidencial había convocado a una conferencia de prensa para este miércoles donde ya en la previa se especulaba que el Gobierno podría anunciar una reforma migratoria, ya anticipada por MDZ, que buscaría cobrarles a extranjeros sin residencia por los servicios de salud y educación, entre otros puntos.

La idea de que el vocero iba tener la reforma migratoria en carpeta se había reforzado luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cometiera un desliz durante una entrevista televisiva el martes por la noche, donde habría adelantado el anuncio.

"Nosotros queremos que argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. No de gente que viene a usar los servicios sin pagar impuestos", manifestó Bullrich en diálogo con TN, y agregó: "Mañana se anuncia". Luego, la funcionaria intentó desdecirse: "No, no sé si mañana, me equivoqué, no es mañana, me equivoqué de día. No es mañana". Sin embargo, finalmente lo fue.

La medida de los dólares del colchón

Por otro lado, el vocero presidencial deslizó que el jueves anunciará la esperada medida del Gobierno para "remonetizar la economía" con los dólares no declarados de los ahorristas, en un proceso que se comparó con un "nuevo blanqueo”.

El propio Javier Milei se había dirigido hacia la ciudadanía durante su participación en el Latam Economic Forum para pedirle que saque sus dólares de cajas de seguridad y “los colchones” para utilizarlo en compras y distintas transacciones. “Queremos que la gente ingrese los dólares, compre lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que después los vayan a perseguir”, enfatizó el mandatario.

El vocero tendría lista para anunciar la medida para remonetizar la economía con los "dólares de abajo del colchón" de los ahorristas.

En ese sentido, Milei explicó que los ahorristas "metieron dólares abajo del colchón porque había un conjunto de hijos de puta que les afanaron con el impuesto inflacionario" y remarcó que "esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes". Van a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, subrayó el presidente, que luego explicó que su gestión "está trabajando con ARCA, el Banco Central y el Ministerio de Economía en mecanismos para que ingresen los dólares”.

Así, el vocero presidencial habría finalizado la semana con una serie de anuncios clave que concentrarían la atención de la opinión pública sobre las iniciativas del Gobierno nacional, pero también en su figura. En paralelo, Adorni cerrará su campaña proselitista con un acto en el Parque Mitre, del barrio porteño de Recoleta, donde se presentará desde las 17.30 junto al presidente y varios de sus ministros para dirigirse por última vez a su tropa.