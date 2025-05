Francos confirmó que Milei suspendió su viaje a Roma por las elecciones en CABA

Minutos después del cierre de campaña de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó que Javier Milei no viajará a la asunción del papa León XIV en el Vaticano y preferirá quedarse en la Ciudad de Buenos Aires por las elecciones porteñas, donde encabeza la lista libertaria el vocero presidencial.

En medio de un extremo silencio oficial sobre la comitiva, el jefe de ministros habló al respecto a la salida del acto. "Entiendo que no va", expresó al canal IP el funcionario, antes de retirarse.

Tampoco hay precisiones sobre si irá la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien está a cargo del armado político en el territorio porteño. Quien si irá es el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien confirmó este miércoles al aire su presencia, aunque hizo silencio cuando se le preguntó por el jefe de Estado.

Desde el lunes estaba instalado el misterio oficial sobre el viaje del mandatario. Apenas se enteró el Gobierno que el nuevo sumo pontífice asumía el domingo, día de los comicios porteños, crecieron las dudas acerca de si el líder libertario iba a perderse un día electoral clave para la Casa Rosada.

Guillermo Francos confirmó a @_IPNoticias que Javier Milei no viajará al Vaticano y se quedará en CABA por las elecciones. @nbg__ @gsued pic.twitter.com/Lef7u306jV — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) May 14, 2025

"El Presidente viaja, o en principio viaja. Y ya te digo, no me gusta dar detalles hasta no tener la agenda confirmada", expresaba Adorni en la primera conferencia de prensa de la semana. Pasaban las horas y ninguna fuente oficial ratificaba seriamente que Milei asista al acto de asunción del nuevo Papa. Optaban por no responder la consulta de MDZ.

Apenas se supo que el Papa asumía el domingo, el presidente eligió quedarse en Capital Federal y ser una figura fundamental para La Libertad Avanza. El operativo fue la distracción con otros temas y decir que "la comitiva al Vaticano no se va a conocer hasta el viernes", aunque nunca estuvo confirmado que Milei viajara a Europa.

La intención de los armadores libertarios es explotar la campaña hasta el mismo domingo. Primero, Adorni anunciará este jueves el “nuevo blanqueo” que permitirá "el proceso de remonetización", a través del uso de dólares no declarados. Volverá a estar al lado del ministro de Economía, Luis Caputo. En tanto, el viernes, ya en veda electoral en la Ciudad, el vocero se mostrará activo en su rol en el Estado nacional, aunque no se estiman anuncios.

Es tal la ambición del oficialismo nacional que se pretende que Milei siga apalancando la candidatura del vocero hasta el mismo domingo. Todavía no se confirmó oficialmente si el presidente buscará votar en la Ciudad, aludiendo a algún domicilio que tenga registrado en la Ciudad, como lo supo tener en su momento en la zona del Abasto. El objetivo es traccionar votos hasta el mismo domingo, aprovechándose de que legalmente el Gobierno nacional puede seguir impulsando medidas o acciones, al no ser la jurisdicción involucrada en las elecciones.