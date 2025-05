No hay pudor por Ficha Limpia y los que hoy se pelean, se amontonan en Buenos Aires

A la “real política” no le interesa la Ficha Limpia. ¿Será porque están todos sucios? Por supuesto que nadie quiere presentarse a confirmar esta pregunta. Pero queda en claro que, mientras que la gente se indigestó cuando estaba viendo la votación del Senado de la Nación en la que estaba todo preparado para que se apruebe el proyecto más debatido de la última década, la mayoría de los dirigentes se miraron o mandaron WhatsApps como si nunca hubieran tenido duda de que el proyecto de Silvia Lospenato no iba a ver la luz.

El presidente Javier Milei, quien acelera hacia la autocracia como si condujera un Fórmula 1 con dichos llenos de mentiras, tiene la posibilidad de hacerlo porque buena parte de la dirigencia política no tiene argumentos para enfrentarlo. También la doble moral pesa mucho a la hora de cotejar dichos y hechos. Hoy callan ante agravios y denuncias contra los mismos periodistas que, cuando el kirchnerismo hacía lo mismo, gritaban porque la Democracia estaba en peligro.

De ahí que, luego de los fuegos de artificio provocados por el tratamiento y la no aprobación del proyecto de Ley que inhabilitaba a personas con doble condena efectiva para que puedan presentarse como candidatos a cargos electivos, el PRO y La Libertad Avanza, o mejor dicho, un puñado de dirigentes comandados por el presidente del partido a nivel provincial- Cristian Ritondo, por un lado, y Karina Milei por el otro- crean que es imprescindible una alianza electoral para enfrentar al kirchnerismo bonaerense que, paradójicamente, aún no resolvió si se presentan o no de manera unificada.

Para ejemplificar lo complejo de la situación, y quizás por eso lo patético del esfuerzo por disimular lo que públicamente se dedican Mauricio Macri contra Javier Milei, imaginen un juego en el que cada protagonista tiene, a su vez, un antagonista. Por el mundo libertario, la pelea la protagonizan Karina Milei contra Santiago Caputo. Esto permea en la puja territorial entre los representantes violetas puros a cargo de Sebastián Pareja contra Agustín Romo y sus Fuerzas del Cielo.

En el PRO, Ritondo ahora trazó una alianza con Diego Santilli. Enfrente, silencioso, los miran con desconfianza Jorge Macri y Soledad Martínez. Si los dos primeros hubieran tenido la misma sintonía que tienen hoy, quizás la suerte electoral de hace dos años de Juntos por el Cambio hubiera sido diferente.

A su vez, entre ellos pivotea Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón que sueña con ser Ministro de Justicia y Seguridad cuando renuncie Santiago Cúneo Libarona y Patricia Bullrich se transforme en candidata a Senadora porteña. Cerca de la ministra creen que su sucesión le pertenece a una persona que ella decida.

La herencia de la funcionaria, sin embargo, no es lineal. Por un lado lo está Pablo Walter, uno de sus armadores con mayor contacto con los intendentes como Ramón Lanús y Diego Valenzuela. Del otro lado le desconfían los históricos comandados por Gerardo Millman.

Valenzuela no quiere mezclarse con estas internas porque su relación con el presidente Milei es preexistente. Eso no lo exime de estar en medio de una negociación que puede obligarlo a tomar decisiones que no le gusten demasiado. Es el jefe comunal que mejor imagen tiene en la Primera Sección Electoral, donde los libertarios son más fuertes.

Esto, quizás, lo empuje a ser candidato a senador provincial. Lanús, por su parte, confía en la unidad con el PRO. Es, quizás, el que más necesita ese matrimonio por conveniencia. Dominar un territorio manejado por una sola familia durante cincuenta años no es sencillo.

Además, los mencionados deben invitar a José Luis Espert a esta fiesta. Es el candidato a primer diputado nacional ya nominado, aunque la mayoría de los arriba mencionados no tienen ninguna adhesión por él.

El oficialismo debe competir en una Provincia cuyo oficialismo aún no definió si irá o no con un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Sus alfiles aún siguen tirándose con todo por cuanto micrófono encuentren. Sin embargo, la posibilidad de una ruptura los paraliza a la hora de definir. Parecería que al gobernador ya le alcanza con poder utilizar su propia lapicera a la hora de la confección de las listas con la otra birome que traiga la expresidenta. En esta foto nadie piensa en Ficha Limpia.

La elección porteña será definitoria, fundamentalmente, para Mauricio Macri. Si gana, la negociación se le complicará a la Casa Rosada. Si fuera al revés, deberá definir si continúa participando o toma conciencia que sus decisiones dinamitaron un frente electoral que había resistido al kirchnerismo y que estaba a punto de regresar al poder si no fuera por sus ganas de seguir diciendo "yo soy el Rey".

Tibiamente, Pareja está entendiendo que algo tiene que ceder. Por eso no extraña que en varias localidades haya habilitado negociaciones casi impensadas hasta hace poco tiempo atrás. Inclusive se volvió a hablar de política en las oficinas que conduce Guillermo Francos, conocedor de viejos liberales bonaerenses con mucho más prestigio que los representantes elegidos en la actualidad.