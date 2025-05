Jorge Macri cuestionó la caída de Ficha Limpia y apuntó contra el kirchnerismo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionó la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso y afirmó que se trata de un retroceso institucional que debilita la imagen de Argentina a nivel internacional. El jefe de Gobierno porteño sostuvo: “Acá ganó la impunidad, ganó Cristina, ganó el kirchnerismo, ganó todo lo oscuro”, en una entrevista en el noticiero de A24.

Además, Macri indicó que “todo este escándalo le quita credibilidad a Argentina, que es lo más difícil de recuperar” y que la situación constituye “un golpe a nivel internacional, porque el mundo mira estas cosas”. En ese marco, expresó que “la figura clave es Rovira” y lamentó que “el presidente todavía no dijo nada de Rovira”.

Sobre las acusaciones de Milei respecto a un presunto acuerdo entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner para hacer caer el proyecto, el jefe de Gobierno fue contundente: “Que Milei piense que Mauricio Macri arregló con Cristina para que se caiga el proyecto de Ficha Limpia es ridículo”.

Macri también destacó el rol de Silvia Lospennato como impulsora del proyecto: “La respuesta de Silvia es perfecta. Ella hace años que lucha por este proyecto” y recordó que “nadie es dueño de un proyecto de ley, la construcción de una ley es colectiva”. En relación a su gestión, precisó: “Yo llegué y la presentamos el año pasado y perdimos la votación por un voto”. Aclaró que “los nuestros la votaron” y que “entre el kirchnerismo y la izquierda la voltearon”.

En cuanto a la composición actual de la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno afirmó: “Está en juego que yo pueda tener un poco más que siete legisladores, solo tengo siete de 60”. Agregó que “necesito legisladores para poder aprobar la ley Antitrapitos, necesitamos la ley del que rompe paga, necesitamos la ley que hemos propuesto de fomento al trabajo de personas de más de 50 años”.

Respecto a medidas sociales en estudio, el Macri explicó: “Queremos pasar de 30 mil a 90 mil jubilados exentos de pagar el ABL” y señaló que buscan “bajarle Ingresos Brutos a los no profesionales”. Sostuvo que la actual situación es injusta porque “en la Ciudad si sos abogado, si sos profesional, estás matriculado, no pagás ingresos brutos. Pero si no sos profesional, pagás”.

También anunció: “Estamos trabajando una medida que intente ayudar en los próximos cuatro o cinco meses a un universo grande, a alrededor de 200 mil jubilados, con una inyección de un subsidio importante”.

En relación a la situación de las instituciones que asisten a personas con discapacidad, indicó: “Tenemos 124 instituciones en la Ciudad como hogares de día o prestadores de servicios para discapacidad extrema, alrededor de 5 mil pacientes que están con un nomenclador muy atrasado y en riesgo de quiebra”. Aseguró que “vamos a hacer una medida de ayuda y apoyo rápido a esas instituciones, porque no podemos permitir que ninguna cierre”.

Finalmente, Macri respaldó a Silvia Lospennato como candidata legislativa: “Silvia Lospennato es una candidata honesta, un aporte inmenso por su experiencia legislativa. Quiere venir a trabajar por los porteños”. A los votantes del PRO les pidió apoyo: “El PRO es donde estamos nosotros, los amarillos, los que permanecimos unidos” y advirtió: “Hoy Horacio no tiene ninguna chance de ganar la Ciudad, lo único que puede hacer es que perdamos contra el kirchnerismo”.