Lospennato y Mauricio Macri salieron a reforzar la campaña del PRO: fuertes definiciones y recorrido por la Ciudad

A cinco días de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, los distintos espacios se preparan para sus últimas actividades de cara a la veda electoral que iniciará este viernes 15 de mayo. En este marco, el equipo de campaña del PRO recorrió el barrio porteño de Villa del Parque y Silvia Lospennato habló en televisión.

Respecto a la caída de Ficha Limpia, la diputada nacional y candidata a Legisladora del PRO, Silvia Lospennato, manifestó: "Hay una verdad detrás de esto, no sé si es la que dijo Rovira, no sé si es la que afirmó este funcionario de Misiones que dijo 'le hicimos un favor al Gobierno Nacional', sin avisarles y de sorpresa le quisieron hacer un regalito. No sé cuál es, pero la única verdad es que el Presidente nos prometió la ley y no nos cumplió".

Mauricio Macri junto a jóvenes en Villa del Parque.

Asimismo, se refirió al armado libertario en CABA, y acusó al espacio de Javier Milei de contener exdirigentes kirchneristas: "En las listas de La Libertad Avanza de todo el país hay mucha gente que hasta hace 5 minutos eran del kirchnerismo. Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA, viene de 10 años de trabajar en Aerolíneas Argentinas, esa empresa que el Presidente cree que estaba mal administrada; ella formaba parte de esa administración".

El recorrido de Macri y Lospennato por la Ciudad en el sprint final de la campaña

En el marco de las actividades de campaña del PRO, durante la tarde, el expresidente Mauricio Macri estuvo recorriendo la comuna 11, específicamente el barrio porteño de Villa del Parque, donde mantuvo una reunión con jóvenes.

Lo acompañaron la candidata Silvia Lospennato, la jefa de campaña María Eugenia Vidal, así como el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, el jefe de bloque de la legislatura porteña, Darío Nieto, y la candidata a legisladora Rocío Figueroa.