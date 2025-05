Predicciones, pronósticos y la competencia desleal de la política

Desde el profeta Samuel, quien ungió a David como rey, aquél vencedor del enorme Goliat, pasando por el I Ching de la cultura confuciana oriental, y rememorando a Casandra, la profetisa que advirtió sobre el engaño del caballo de madera, que les

permitió a los griegos apoderarse de Troya, hasta ahora, se cuestionan las predicciones. Pero hoy es lunes, y en el diario, está la verdad, o al menos, una aproximación.

Pronóstico de elecciones: nublado y pobre

De los 24 distritos electorales de la República Argentina, este último domingo, cuatro comenzaron el ciclo de elecciones propias. Reemplazos parciales en sus casas de leyes. Las exageradas sonrisas probablemente obedezcan a otros asuntos, los

resultados no reflejan suficientes argumentos para lucir con tanta amplitud sus blancas dentaduras.

Andá vos

Las consultoras se enfrentan a trabajos arduos y con grandes dificultades para conseguir colectar respuestas anticipadas. Las metodologías previas ya no se pueden realizar. El prestigioso y muy promocionado sistema Gallup, se complica. Las personas

esquivan a los encuestadores y un dato relevante, cada vez más frecuente: los encuestadores esquivan a las personas. A la hora de la encuesta hogar, hay sitios a los que no ingresan. Unos por temores fundados, otros por inaccesibles, como los cada vez

más profusos y carcelarios barrios privados.

Analítica predictiva

Los porcentajes de acierto, según viene ocurriendo en las elecciones, no sólo en Argentina sino en varios países del Globo, son escasos. Así como los griegos despanzurraban a pobres animales, pretendiendo que las tripas dieran respuestas anticipatorias, científicos sociales en todo el Mundo buscan métodos de predicción más ajustados a resultados. Hasta ahora, las consecuencias no son muy distintas que los predictores de las aplicaciones de los celulares. El apuro -o ansiedad- sumado a alguna dificultad visual, pueden provocar una guerra por culpa de un inocente mensaje de WhatsApp que alteró su sentido original. Los pulpos, las pitonisas, los astrólogos, garantizan resultados una vez producidos los hechos.

Superpronosticadores

En Gran Bretaña, algunos años antes del Brexit, apareció Good Judgment Project, lo que podría traducirse al castellano como buen juicio previo. La pretensión fue (y es) detectar personas, según distintas disciplinas, que puedan elaborar un juicio previo sobre las decisiones de las personas ante desafíos como son las elecciones de cargos políticos y plebiscitos. Reclutaron a más de ocho mil personas, con perfiles que denotaban conocimientos, experiencias e instrucción actualizada. Se los sometió a

ejercicios para que anticiparan conductas de sus compatriotas. El director del proyecto, un avezado investigador, le manifestaba a una periodista de la BBC que, los porcentajes de acierto frente a fenómenos en los que los ciudadanos deberían definir su futuro, eran minúsculos.

Despojándose de prejuicios

Explican los expertos que mientras más datos y variables manejen los pronosticadores, más alejados quedan sus juicios anticipados de lo que termina ocurriendo. Resume que la mayor cantidad de aciertos los obtenían no quienes evaluaban mayor cantidad de variables concurrentes sino, quienes tenían la capacidad de generar modelos predictivos diferentes, sin supeditarse a sus propias convicciones. Tampoco se trata de eliminar las inevitables estadísticas, ni eludir resultados anteriores, sino de tener la

capacidad de arriesgar formas menos estables. Razón no les falta

Peras con tomates. Indicios confusos de estas elecciones

Sin los escrutinios definitivos, algunas conjeturas pueden ayudarnos, al menos, para confirmar alguna confusión. En Salta, el oficialismo provincial de Saénz fue quien obtuvo una victoria contundente, aunque en la Capital, los de La Libertad Avanza se

constituyeron en primera fuerza ¿de la nada?. En 2023, Milei obtuvo el 57,8%; en el Chaco, el gobernador Zdero, proveniente de la UCR, en alianza con LLA obtuvo 8 legisladores, frente a 6 que obtuvo el ex gobernador Capitanich, representando al peronismo en varias de sus expresiones. En las elecciones a presidente, LLA había alcanzado el 50%; en Jujuy, el actual gobernador Carlos Sadir, que responde al exgobernador, Gerardo Morales, también retuvo el cinturón. En la nórdica provincia, el otrora offsider había conquistado al 58,3% de jujeños. En San Luis, lo que fue durante años “otro país”, Claudio Poggi también ganó, pero nunca con el margen con el que Javier Gerardo Milei se impuso en 2023: 68%. Javier Milei junto a Leandro Zdero

Desproporción

Aunque a nadie se le debe quitar el derecho a reír y la posibilidad de festejar, resulta al menos exagerada la serpentina y el champagne. La copa, como el simbólico vaso, puede verse medio lleno y las burbujas pueden provocar la sensación de estar

rebosante, pero la otra mitad sigue vacía. Las elecciones en estas cuatro provincias del Norte nacional, representan el 8,77% del padrón de toda la República Argentina. El próximo domingo, un nuevo capítulo de esta serie, develará los resultados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Ahí, en la Capital Federal, la de los cien barrios porteños, se va a dirimir cuántos puntos consigue cada fuerza. Ahí se reúne casi la misma cantidad de ciudadanos que en la sumatoria de las cuatro provincias que acaban de votar.

El 7,20% definirá a sus legisladoras y legisladores para gobernar la “ciudad de pobres corazones”. La dispersión en la oferta es tan amplia que pocos arriesgan números y el canibalismo libertario liberal conservador es inédito: Lospenatto es quien ostenta la calidad de “oficialismo”. Como opositor, el candidato preferido es Santoro, radical devenido kirchnerista.

El futuro sibilino y la competencia desleal de los políticos frente a encuestadores

La única certeza irrefutable es que ningún estudio de opinión pública sobre las próximas elecciones podrá acertar con justeza lo que deparará la disputa política en Argentina. Lo rotundo de esta aseveración no es por falta de idoneidad y mucho menos por

ausencia de honestidad de las empresas que se ocupan de analizar la opinión pública. Las dudas provienen de las conductas de funcionarios y legisladores, con impúdica ductilidad. Desde un senador que elabora un Proyecto de Ley que luego vota en contra,

pasando por los misioneros que mudaron de misión en escasas horas, hasta el inagotable cambio de vestuario de la actual y ex ministra de seguridad, y ex ministra de trabajo con De La Rúa, Patricia Bullrich, quien además de ser la última candidata a

presidenta por la alianza entre macristas y radicales “Cambiemos”, era la presidenta del PRO. Ahora justifica fichar para La Libertad Avanza, aduciendo que nunca fue afiliada al partido que la tenía por presidenta. ¿Qué tal?

La firme ideología

Según algunos pensadores de la postmodernidad -o sobremodernidad, como prefiere llamarla el antropólogo Marc Augé- la característica más cotizada en estas épocas es la flexibilidad. Este concepto excede al de la adaptabilidad. Se trata de ejercitar una

conducta moral que responda a la circunstancia, una especie de ética de la ocasión. Varios exponentes de la política vernácula son merecedores de trofeos a la hora de sus fintas intelectuales e ideológicas.

Aunque nadie pueda arrebatarle la corona a la ex miembro de la Juventud Peronista; menemista; legisladora por el cavallismo; ministra de la Alianza entre la UCR y el FREPASO; ministra y predilecta de Mauricio Macri y actual mileísta de la primera horda, no se le puede negar un lugar en el podio a Poggi, gobernador puntano que viene sonriendo desde que sucedió al clan Rodríguez Saá, peronista convencido, hasta que se puso amarillo con el PRO y ahora es todo un referente de los libertarios. Podría resumirse que su lealtad es inquebrantable, siempre ha sido y será: oficialista. Habría que saber qué postura adoptará si prospera la erradicación del actual régimen de coparticipación. El futuro es un misterio, pero no para todos, hay quienes ya saben que mañana estarán firmes y dispuestos para cambiar.