Jorge Capitanich: “Fue una campaña muy agresiva hacia mi persona”

El ex gobernador de Chaco y primer candidato a diputado provincial por el Frente Chaco Merece Jorge Capitanich reconoció la derrota en las elecciones de medio término celebradas ese domingo en la provincia de Chaco. “Nunca había visto tana agresión en una campaña política”.

Con esta frase el ex mandato provincial inició la conferencia de prensa que brindó dos horas después de cerrado los comicios. “Nosotros hemos pretendido representar a la ciudadanía chaqueña”.

Criticó duramente la forma de hacer política de parte del oficialismo provincial. “Fue una campaña muy agresiva hacia mi persona”.

Esta es la segunda derrota de Capitanich en menos de dos años; ya que en el 2023 perdió las elecciones a gobernador frente al radical Leandro Zdero que en estas elecciones provinciales cerró un acuerdo con la Libertad Avanza.

Capitanich llegó a estos comicios con un justicialismo dividido. Sólo consiguió el apoyo del ex intendente de Resistencia Gustavo Martínez y del ex gobernador y ex embajador en Paraguay Domingo Peppo.

El resto del justicialismo acompañó la candidatura del ex intendente de Villa Berthet Germán Honcheruk. Del lado del oficialismo aún no se pronunciaron respecto a los resultados de las elecciones.

El subsecretario de Legal y Técnica Julio Ferro encabezó la lista de diputados provinciales del Frente Chaco Puede. La campaña electoral la llevo adelante el propio gobernador Leandro Zdero.

En estos comicios de medio término se renovaron 16 d las 32 bancas que tiene la Cámara de Diputados de la Provincia

Primeros datos dan victoria para el Chaco Puede + LLA

Con un avance del 20% de las mesas escrutadas, el frente oficialista Chaco Puede + LLA se impone con 43.118 votos, un 43,53%, sobre el frente Chaco Merece Más que alcanza los 35.899 y el 36,18%.