Elecciones en Chaco: votó Jorge Capitanich y pidió Ficha Limpia para periodistas y redes sociales

El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich sostuvo que la transparencia debe alcanzar a todos los poderes del Estado y también a los medios y redes sociales. “La Ficha Limpia no puede convertirse en un voto calificado encubierto”, advirtió.

Durante la jornada electoral en la provincia de Chaco, el exgobernador se acercó a votar y expresó sus impresiones sobre el proceso democrático, el estado del tiempo y la importancia de participar.

“Es una jornada cívica que, afortunadamente, se desarrolla con buen tiempo en toda la provincia. Hemos tenido una semana complicada, con muchas localidades afectadas por las subidas del agua, pero hoy están dadas las condiciones para que la ciudadanía pueda concurrir a votar”, expresó.

Capitanich también hizo referencia a la situación de algunos parajes rurales, como Puerta Esperanza, donde se presentaron complicaciones logísticas. No obstante, destacó el ánimo ciudadano y pidió a la población que vote “con memoria”.

Consultado por el desarrollo de la elección, aseguró que el peronismo “siempre va unido” y se mostró confiado en que lograrían “un buen resultado”. También denunció intentos de manipulación y remarcó la importancia de garantizar la fiscalización para asegurar la transparencia del proceso.

Uno de los momentos más destacados de sus declaraciones fue cuando opinó sobre el debate nacional en torno al proyecto de Ficha Limpia, recientemente frustrado en el Senado. “Yo quiero muchas fichas limpias: ficha limpia para todos. Ficha Limpia para jueces y fiscales, que tienen que presentar declaración jurada patrimonial y positiva. Ficha Limpia para los medios de comunicación. Ficha Limpia para las redes sociales”, sentenció.

Capitanich reivindicó su gestión como gobernador, al recordar que debió rendir cuentas a través del juicio de residencia, un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio en la provincia. “Nadie lo valora y es la mejor ley de rendición impuesta que existe en la República Argentina y en el mundo”, dijo.

Finalmente, advirtió que el espíritu de la Ficha Limpia no debe ser desvirtuado: “No se puede pretender imponer un voto calificado como en 1862. La Ficha Limpia tiene que ser una herramienta de transparencia, no de exclusión. Que voten todos, que ejerzan derechos todos, y que no se cercene el derecho de nadie”.