Tras su salida del Gabinete de Milei, exfuncionario no descarta ser candidato

El exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, concluyó oficialmente su ciclo dentro del Gobierno nacional con un acto que encabezó este viernes en la ciudad de Córdoba, donde presentó la implementación de la tarjeta SUBE en los servicios de colectivos urbanos. La actividad marcó su última participación institucional, luego de que la semana pasada se oficializara su renuncia.

En el marco de ese acto, Mogetta brindó detalles sobre las razones que lo llevaron a dejar el Gabinete nacional y también se refirió a su futuro político. “Mi salida fue acordada con el ministro Luis Caputo”, aclaró, y enfatizó que se trató de una salida "planificada" y no de una ruptura dentro del Ejecutivo.

“El objetivo era que, una vez alcanzadas las metas que nos planteamos al comenzar esta etapa de gestión, podamos enfocarnos en la actividad política dentro del territorio cordobés”, explicó el exfuncionario.

Con antecedentes en la administración provincial de Juan Schiaretti, Franco Mogetta integró el equipo de Milei desde un rol técnico y en una cartera sensible como lo es Transporte.

A pesar de su salida del Gabinete libertario, el dirigente expresó su gratitud por la experiencia vivida y remarcó que conserva un vínculo “muy positivo” con el Presidente y sus principales colaboradores. “Acabo de intercambiar mensajes con el propio Milei, con Karina, con Santiago Caputo y con el ministro Caputo, con quien mantuve un trato diario. Todo terminó en excelentes términos”, destacó.

Frente a la consulta sobre una posible candidatura electoral en la provincia, el dirigente no cerró ninguna puerta y subrayó su relación cercana con Gabriel Bornoroni, diputado nacional y figura del espacio en Córdoba: “Somos amigos de muchos años y hablamos con frecuencia”.

Aclarando que las decisiones de candidatura "se toman de manera colectiva", precisó: “Me integro como uno más al equipo. Si en algún momento se decide que puedo contribuir a través de una candidatura, estaré disponible. Y si el aporte es desde el trabajo territorial, sin ocupar ningún lugar en las listas, también lo haré. No tengo condiciones previas”, dijo.

Y continuó: "Las candidaturas no están hoy definidas. Lo que sí está definido es que yo me aboque a un trabajo más político, a hacer relevamiento de las necesidades de la gente en Córdoba y qué es lo que quieren que se refleje luego en octubre. Obviamente, si me toca ser como candidato, lo seré; y si no, acompañaré a los postulantes que decida La Libertad Avanza", sostuvo.

No se descarta que la figura de Franco Mogetta pueda tomar protagonismo dentro del esquema político cordobés, en el marco de las opciones que La Libertad Avanza podría considerar para fortalecer su presencia en la provincia que le dio hace dos años un importante caudal de votos, y desde donde asoman figuras mediáticas en el Congreso nacional, como el senador Luis Juez o el diputado Rodrigo De Loredo.