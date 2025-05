Tras la caída de Ficha Limpia, un senador aliado del Gobierno presentó un proyecto para ampliar la Corte y el bloque K lo apoya

A 24 horas de la caída de Ficha Limpia en plena sesión, que terminó en escandalo por las acusaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, un senador aliado del Gobierno presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia. Se trata del senador salteño, Juan Carlos Romero, quien oficia permanentemente de oficialista en cada votación crucial para la Casa Rosada.

El legislador propone pasar de los actuales tres miembros (formalmente deben ser cinco) a siete integrantes, con la obligación de que haya al menos dos mujeres. “La ampliación de integrantes otorgará mayor legitimidad al Tribunal, y dará mayor celeridad a sus resoluciones, siendo que, actualmente, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2024, aún continúa siendo un embudo de causas que aún esperan sentencia”, considera Romero en su proyecto, que accedió MDZ.

“Este proyecto, que se pone a consideración, tiene como objeto dar un paso adelante en la mejora del sistema actual, propiciando con la ampliación en el número de los miembros de la Corte la posibilidad de contar con la incorporación de dos (2) nuevos jueces, sumando seguramente especialistas en distintas disciplinas del Derecho, provenientes de diferentes regiones del país, facilitando una mayor celeridad en la resolución de causas. Asimismo, este proyecto incorpora una novedad para asegurar el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos en forma igualitaria y sin discriminación: prevé que de los siete (7) miembros, no más de cinco (5) podrán ser del mismo sexo”, completa.

“Promover una Corte Suprema más amplia, garantizando idoneidad y representación igualitaria, es el eje del presente proyecto, por lo que invito a mis Pares a acompañar con su firma”, concluye el exgobernador.

Tras la frustrada incorporación de Ariel Lijo y García Mansilla, la Corte está compuesta por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fuentes del Alto Tribunal afirman que puede funcionar con esta cantidad.

El Gobierno coincide con Romero y afirma que “la Corte no puede funcionar con 3 miembros”

Sin embargo, el Gobierno no opina de la misma forma. Pese a todos los pronósticos, el Ejecutivo insistirá "antes de las elecciones" con las candidaturas de dos miembros para el máximo tribunal. "No puede seguir funcionando con tres integrantes, tenemos la obligación de que no se paralice", comentó días atrás a MDZ una alta fuente oficial, que reconoció la necesidad de "reformular la estrategia" para evitar otro revés parlamentario. Por esta razón, el Ejecutivo no piensa en desafiar otra vez a los senadores con una medida unilateral, sino que priorizará la negociación política. ¿Incluyó Ficha Limpia?.

"Venimos conversando con la oposición y somos optimistas que podemos llegar a un acuerdo esta vez, ya no tendrán excusa para decirnos nada porque ahora vamos a ir primero por el Senado", agregó un funcionario que responde al despacho presidencial. El senador Juan Carlos Romero. Foto: archivo.

A diferencia de las fallidas gestiones del anterior proceso, los delegados del mandatario van a acceder, por anticipado, a uno de los principales reclamos de la oposición. El Ministerio de Justicia tiene previsto enviar al Congreso "en los próximos días" los pliegos de 232 puestos vacantes en el Poder Judicial. Además, no descarta ampliar la Corte si es necesario y contemplar la postulación de una mujer, siendo uno de los reclamos del peronismo.

Si el Gobierno contara con un acompañamiento más sólido de la Cámara Alta en el corto o mediano plazo, todas las importantes fuentes libertarias confirman que Ricardo Rojas es el "primer candidato". Aluden a que comparte la mayoría de los conceptos ideológicos que tiene el presidente, pero trasladados al derecho. “Sería un sueño”, afirmó el exjuez, en diálogo mano a mano con MDZ.

Apoyo del bloque K

La ampliación de la Corte Suprema es uno de los principales planteos de Unión por la Patria, incluso durante el mandato de Alberto Fernández.

Durante el debate de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el titular del interbloque, José Mayans dijo: “Para que haya un acuerdo, obviamente pueden poner uno de ellos y ponemos uno nosotros. Queremos una mujer en la Corte”.

“La firma de Corpacci no quiere decir que haya dos tercios para el tratamiento de nadie. Fue una forma de decir que estamos dispuestos a conversar. Primero queremos una mujer en la Corte”, había señalado a este medio.

“Y aparte de eso, queremos una persona que tenga la visión que nosotros tenemos del Estado y que imparta justicia a partir de esa visión del Estado. Ellos dicen que son 39. Nosotros somos 33. Para que haya un acuerdo, obviamente pueden poner uno de ellos y ponemos uno nosotros”, agregó.