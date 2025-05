Habló Ricardo Rojas, uno de los principales candidatos de Milei para la Corte: “Sería un sueño”

Pese al fuerte traspié que significó la caída de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el Gobierno pretende insistir prontamente con la conformación de la Corte Suprema. La gestión libertaria asegura que “es imposible” que el máximo tribunal pueda funcionar con sus actuales tres miembros y pretende reimpulsar candidaturas para que regrese a su actual composición de cinco.

"No puede seguir funcionando con tres integrantes, tenemos la obligación de que no se paralice", señaló a MDZ una alta fuente oficial, que reconoció la necesidad de "reformular la estrategia" para evitar otro revés parlamentario. Por esta razón, el Ejecutivo no piensa en desafiar otra vez a los senadores con una medida unilateral, sino que priorizará la negociación política.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia tiene previsto enviar al Congreso "en los próximos días" los pliegos de 232 puestos vacantes en el Poder Judicial, siendo uno de los principales reclamos de la oposición.

Con esta jugada, los estrategas de Javier Milei apuestan a recobrar cierto consenso en el Senado, luego de que prácticamente toda la oposición se abroquelara para rechazar las designaciones por decreto de Milei, a quien acusaron de "ir en contra de la Constitución por querer saltear al Congreso".

Si el Gobierno contara con un acompañamiento más sólido de la Cámara Alta en el corto o mediano plazo, todas las importantes fuentes libertarias confirman que Ricardo Rojas es el "primer candidato". Aluden a que comparte la mayoría de los conceptos ideológicos que tiene el presidente, pero trasladados al derecho.

Se trata de un abogado de 66 años, que fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y fue Juez del Tribunal en lo Criminal n° 18 (1993-2008), cargo que retomó por concurso a partir de 2011 y concluyó en 2020. Se desempeñó como profesor en varias universidades nacionales y también dio conferencias por América y Europa. Es doctor en Historia Económica (ESEADE) y escribió distintos libros, entre los cuales se destaca “La inflación como delito”.

Rojas conoce a Milei hace más de 10 años y su libro fue recomendado por el propio presidente en varias ocasiones. “El libro explica que la inflación es una estafa, es un delito que no esta tipificado en el Código Penal y debería estarlo”, contaba el por entonces candidato a presidente y diputado en la televisión. Vive en Guatemala.

El presidente le ofreció el cargo de Procurador del Tesoro, tras el despido de Rodolfo Barra a finales de enero. Sin embargo, lo rechazó. Milei habló con Rojas y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Coincidieron que el exjuez “es una eminencia” y que puede ser “aprovechado” en otro rol. Creen que su perfil como magistrado experimentado y constitucionalista lo posiciona como un postulante a la Corte Suprema, en caso que avance una eventual negociación por la nueva integración del máximo tribunal. “En caso de que se abra una nueva vacante, el presidente lo tiene en cuenta”, aseguraban los diseñadores de la estrategia política del Gobierno en enero.

Ricardo Rojas habló mano a mano con MDZ. De perfil bajo, fue a escuchar el discurso de Milei a la Expo EFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires el pasado miércoles y aceptó la entrevista.

-Usted ha sido uno de los distintos referentes del ámbito de la abogacía, jurídico, que ha destacado el presidente en distintos momentos. ¿Cómo ve ese halago del presidente que ha tenido con usted?

Bueno, el presidente ha sido muy generoso siempre. Nos conocemos del ámbito académico y, por lo tanto, hemos discutido muchas veces sobre libros. Y él ha difundido un par de libros míos, uno sobre la supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad y uno sobre la inflación como delito, que los ha tomado en algún momento como libros de referencia. Y la verdad que yo he estado siempre muy agradecido con esa referencia.

-Lo usó en su momento cuando era diputado y hacía la campaña, y destacaba este tema de un proyecto que todavía sobrevuela como posibilidad.

De hecho, el año pasado trabajamos en un proyecto para incluir en el Código Penal la emisión ilegal, digamos, de dinero como delito. Imagino que cuando haya mayor plafón en el Congreso lo va a presentar, pero el proyecto ya está hecho. En eso trabajó incluso el ministro Petri, que estaba muy interesado en el tema.

-Esta confianza que le tiene al presidente ha dado la posibilidad de que usted haya estado en una serie de danza de nombres en su momento como procurador del Tesoro y no ocurrió. Y sigue sobrevolando la idea de que usted puede ser candidato a la Corte Suprema. ¿A usted le gustaría?

A ver, es difícil opinar sobre eso porque obviamente el cargo de procurador del Tesoro, que le agradecí muchísimo al presidente, creo que era para alguien más especializado en el derecho administrativo y de hecho creo que ha nombrado un excelente procurador. Castro Videla. Obviamente, habiendo estado 42 años en la justicia, la Corte es siempre lo que uno aspira, pero como es un cargo político…

Yo fui juez durante muchísimos años, fui secretario letrado de la Corte en los 80 y los 90. La Corte es algo que me fascina, pero obviamente no quiero opinar de eso porque es una decisión del presidente y yo ya estoy retirado del mundo académico.

-Sin invadir justamente la decisión del presidente, pero ¿sería un honor para usted?

Por supuesto. Creo que para cualquier abogado sería un honor y para mí sería además como una especie de sueño que me ha seguido a lo largo de mi vida.

-El gobierno en algún momento quiere relanzar los candidatos a la Corte, puede ser más temprano que tarde. Si se lo ofrecieran, ¿usted aceptaría si es que el presidente quiere?

Por supuesto, eso es una decisión del presidente y por supuesto que como te decía, si surgiera la posibilidad, nadie podría decir que no a eso.

-Usted como representante de la justicia durante muchos años, ¿la Corte puede funcionar con tres integrantes?

Es difícil porque yo creo que una de las reformas que hacen falta es reformar el tema de los recursos ante la Corte. La Corte tiene una cantidad de trabajo que no lo puedo abarcar. Ni con cinco, ni con nueve, no es un tema de ampliar la Corte y mucho menos con tres, que como la ley dice que tienen que ser cinco, tienen que estar los tres de acuerdo para poder aprobar una sentencia. De modo que es muy difícil que funcione con tres jueces. Habría que nombrar con jueces si no se ponen de acuerdo. Es algo muy engorroso, de modo que es importante que se complete la Corte lo antes posible.