Llenos de preguntas, la elección porteña realineará a los que hoy están con Kicillof y Milei

Mientras toda la política espera lo que sucederá en la Ciudad Autónoma el próximo domingo, este fin de semana, en la Provincia de Buenos Aires, hubo novedades políticas que agudizaron la crisis de los principales partidos políticos, con rupturas, nuevas denuncias y acumulación de fuerzas para un posible enfrentamiento.

El resultado de la elección porteña despierta ansiedades de todos los comandos bonaerenses. Una victoria o muy buena elección de Manuel Adorni harán que Karina Milei se confirme su decisión de armar una alianza sin aliados. Eso, por supuesto, aleja un acuerdo con el PRO. Pero, a la vez, pone en guardia a quienes hoy participan del armado de La Libertad Avanza pero no tienen ninguna función, exclusivamente reservada para Sebastián Pareja, por el momento. A nadie le gusta ser maltratado o trabajar sujeto a revisión cuando hace política.

Esta sensación de “¿donde nos metimos?” no solo lo sienten los neolibertarios, sino, además, muchos actores de lo que se conoce como kicillofismo. Se fueron de un lugar como el macrismo o el kirchnerismo camporista porque nunca los convocaban para discutir un proyecto. Temen haber ingresado a algo muy parecido de lo que huyeron. Las personalidades del presidente y el gobernador corroboran todos los días sus temores más escondidos.

Además de la unidad radical, pactada por Maximiliano Abad y Pablo Dominichini, no por amor sino porque podrían perder la personería jurídica de cara a las próximas elecciones, este fin de semana fue prolífero en encuentros y definiciones.

Carlos Kikuchi, anunció Unión Renovación y Fe, su nueva fuerza política junto con la mayoría de los armadores iniciales de La Libertad Avanza bonaerense. Casualidad o no, lo hizo en medio del embate que viene sufriendo su antiguo socio político, Sebastián Pareja, que quedó bajo la protección de Karina Milei. A su vez, “El Jefe” tuvo que aceptar una paz precaria con el otro poderoso dentro del poder presidencial, Santiago Caputo, cuyos streamings ya no se guardan nada contra los amigos de Pareja. Además, Agustín Romo, Nahuel Sotelo y todos los demás "políticos" cercanos a La Fuerza del Cielo empezaron a recibir a quienes se sienten " ninguneados" por esa conducción que, supuestamente, no los incluye.

"Fueron inventos antes, siguen siendo inventos ahora", dijo casi a los gritos un coordinador que sufre esa presión. "Piden lugares en las listas como si hubieran echo algo antes de llegar acá", se queja. Quizás el costo económico por ocupar una banca ahora sea el que sustente esas nuevas peticiones.

Los primeros que siempre soñaron con una patria liberal fueron Caputo y Kikuchi. ¿Pareja quedará como “el jamoncito” de este dúo que, supuestamente, no tiene relación entre sí? Imposible de tener una respuesta comprobable.

Kikuchi pretende participar del armado con el que amagan confluir Florencio Randazzo, Diego Bossio, Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó, entre otros, en la Provincia de Buenos Aires. Sin territorios, dependen de lo que hará Axel Kicillof en su discusión con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque hay un conglomerado que peronista no K que, en Chivilcoy, este sábado a la tarde se juntó para discutir su propio futuro, más allá del Movimiento que armó en ese sentido el gobernador bonaerense. Zabaleta, Britos, De la Torre y Gray, en Chivilcoy

Julio Zamora, Juan Zabaleta, Joaquín De la Torre y Fernando Gray fueron recibidos, a la tarde, por Guillermo Britos, el intendente local. Menos De la Torre, todos los demás analizarían acompañar a Kicillof en su propuesta electoral siempre y cuando se divorcie políticamente de Máximo Kirchner.

Sabedor que lo que viene será una negociación a cara de perro, Sergio Massa, a través de sus operadores de máxima confianza en la legislatura bonaerense que conduce Alexis Guerrera, consiguió que se fueran del bloque libertario blue que conduce Gustavo Cuervo. Constanza “Coti” Moragues, Sabrina Sabat y María Laura Fernández decidieron armar una bancada propia que, de ahora en más, asistirá con sus votos lo que pretenda el ex candidato presidencial que, en la interna, hoy mantiene una alianza estrecha con La Cámpora.

¿Por qué necesitan más legisladores los aliados de la familia Kirchner? Porque habrá proyectos claves en los que tendrán diferencia de criterio con el gobernador. El primero será el endeudamiento. Los intendentes vienen reclamando mucha más plata para ellos en el reparto de ese ingreso adicional por cuanto quedaron postergados luego del frustrado tratamiento del presupuesto de 2025. También podrían prestar su voluntad para destrabar el delicado tratamiento del proyecto de ley que habilita la reelección indefinida para los senadores y diputados provinciales, además de los concejales y consejeros escolares provinciales.

La posible ruptura interna, que podría estar representada en dos listas de candidatos provinciales en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, motivó el encuentro que se realizó en la mañana de ayer en General San Martín, donde media docena de intendentes fueron al salón de Bomberos Voluntarios para participar del primer plenario del Movimiento Derecho al Futuro convocado por Gabriel Katopodis. Entre los presentes había muchas ganas de enfrentarse contra el kirchnerismo. No quedaba muy en claro si los organizadores estaban en esa misma sintonía.

En la misma ciudad, el viernes habían estado Jorge Ferraresi, Federico Achaval y Mariano Cascallares acompañando a Fernando Moreira en un acto con el más decidido a pelear contra su antigua conducción política, el ministro de Desarrollo Social, Andrés “El Cuervo” Larroque. Katopodis en defensa del MDF de Axel Kicillof. Foto: MDF.

Si bien en todas estas reuniones la preocupación rondaba en el futuro de sus proyectos políticos, e inclusive varios de los que estuvieron por San Martín en la mañana a la tarde se fueron a Chivilcoy, la pregunta que se formulaban era cómo fue el episodio en el que Sebastián Pareja casi queda bañado por una vecina en un acto en esta localidad a mediados de semana.

La interna libertaria avanza, y puede convertirse en una anarquía. El anarco libertario Javier Milei, que se presentó por La Libertad Avanza, genera un cóctel explosivo por la mezcla de los conceptos que tiene en su interior. Hasta Patricia Bullrich toma nota del delirio interior por lo que le informan sus subalternos provinciales, donde también, algunos de los suyos, están dispuestos a hacer cualquier cosa por ser diputados o senadores, nacionales o provinciales.

Además de las denuncias sobre la utilización de los organismos oficiales para el financiamiento de la política, a Agustín Romo le llamó poderosamente la atención la aparición en un medio casi marginal de la nómina de sus ¿nombramientos?, la mayoría familiares con su mismo apellido. La mirada fue hacia la interna propia, por supuesto, y también esto podría haber terminado en un escándalo sino hubiera habido una desesperada intervención de varios otros legisladores de la propia bancada.

En lo único que coinciden Karina Milei y Santiago Caputo es sobre qué hacer con el PRO, hoy un enigma por su poder electoral pero un dolor de cabeza para los libertarios porque reconocen que no pueden dejar librados a un partido con muchos candidatos competitivos en toda la Provincia.