Comisión investigadora del Libra Gate: cómo se integrará y qué plazos tiene

La diputada nacional Paula Oliveto de la Coalición Cívica defendió la creación de la comisión investigadora sobre el caso "Libra Gate" en la Cámara de Diputados, destacando su función de control dentro del sistema republicano. "El Parlamento no sólo tiene el rol de sancionar leyes, sino en el sistema republicano te da la posibilidad de controlar los desvíos de otro poder", afirmó en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM.

Oliveto aclaró que la comisión tiene "funciones predeterminadas, bastante limitadas a la cuestión administrativa", con el objetivo de "reunir información y elaborar un informe". Subrayó que no poseen facultades judiciales: "No somos ni jueces ni fiscales, ni tenemos las prerrogativas de los jueces y fiscales, pero sí nos reservamos el control administrativo". En caso de hallar irregularidades, los resultados podrían derivarse a la Justicia o, incluso, recomendar un juicio político, aunque aclaró: "La Comisión Investigadora no sanciona, sino recomienda".

Sobre la integración del cuerpo, desmintió que el kirchnerismo la presidirá: "De ninguna manera la va a presidir el kirchnerismo, porque no tiene los números". Explicó que cada bloque enviará dos representantes, lo que garantiza pluralidad, y anticipó que la presidencia probablemente recaiga en "alguien más independiente".

Respecto a las interpelaciones a tres ministros, Oliveto justificó la decisión de no citar al presidente Javier Milei: "Está en la causa judicial, y nadie está obligado a declarar contra sí mismo". Criticó la falta de diálogo del Ejecutivo: "Si ellos hubiesen traído al ministro de Justicia a la comisión, no hubiésemos tenido que votar la interpelación".

Sobre el objetivo de la investigación, la diputada señaló: "Tenemos la presunción de que hubo una maniobra tendiente a estafar a quienes ingresaran a la plataforma". Aclaró que la comisión evaluará "procedimientos administrativos" y responsabilidades políticas, sin capacidad sancionatoria: "Nosotros no tenemos posibilidad punitiva".