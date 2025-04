"¿A quiénes protegen?": la respuesta de Omar Félix a la denuncia del Gobierno y los concejales radicales

Luego de que el Gobierno de Mendoza y concejales radicales de San Rafael realizaran una presentación ante la Justicia Federal en contra del intendente Omar Félix, por unas declaraciones relacionadas al narcotráfico en el departamento, ahora el jefe comunal salió a responderles.

En un posteo de su red social X, el jefe comunal expresó: "A quienes me denuncian por mis dichos sobre inseguridad y narcotráfico: lo que tenía que hacer en mi rol de funcionario público, ya lo hice. No voy ahondar en detalles para no entorpecer ninguna investigación".

Luego, le envió un mensaje a los ciudadanos de San Rafael: "Con esto confirmo lo que sienten los vecinos cuando no se animan a denunciar. Hacemos visible un problema que es grave, solicito una investigación, y resulta que el representante del Gobierno Provincial y los concejales de la UCR me denuncian a mí".

En ese sentido, se preguntó: "¿A quiénes protegen? A los vecinos, no".

La denuncia

El lunes pasado, en el marco de una conferencia, Félix había manifestado que "en cada barrio de San Rafael hay kioscos donde se vende droga" y mencionó la existencia de bandas de narcotraficantes, incluso integradas por ciudadanos colombianos que operan en el departamento. Además, agregó que los vecinos "tienen miedo de denunciar" e insinuó conocer detalles del funcionamiento de estas organizaciones.

"Tenemos grupos que actúan en el narcotráfico viniendo desde Las Heras, desde Godoy Cruz y también grupos de colombianos actuando en San Rafael. Lo denuncio hoy acá", expresó.

Ante los dichos, concejales radicales y el Gobierno provincial le pidieron a la Justicia Federal que indague las declaraciones para iniciar una investigación penal sobre las denuncias que manifestó y, en ese sentido, solicitaron que convoquen al propio Félix para testificar los delitos que dijo conocer.

La iniciativa judicial fue impulsada por el director general de Asuntos Gubernamentales y ex precandidato a intendente de San Rafael, Francisco Mondotte, junto con los concejales sanrafaelinos radicales Adrián Reche, Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo.