Larga “recta final” en el caso Bento: comienzan los alegatos y el Tribunal sigue cuestionado

En medio de presentaciones judiciales de la defensa del exjuez federal con competencia electoral, Walter Bento, sobre la conformación de Tribunal Oral Federal II que han cuestionado, la causa ingresará esta semana en un escenario clave, que es la de los alegatos de la fiscalía y la defensa.

Fuentes de Tribunales Federales indicaron a MDZ que entre este miércoles y jueves finalizarán con algunas declaraciones de dos de los imputados (Luciano Ortego y Walter Bardinella Donoso) y se estima que el viernes arrancará la Fiscalía, a cargo de Dante Vega y Gloria André, con la etapa con la cual intentarán demostrar que las pruebas contra Bento y el resto de los imputados son “contundentes” para una eventual condena.

Walter Bento.

Luego de eso, será el turno tanto de la defensa de Bento y su familia, como además del resto de los imputados, quienes harán lo propio en favor de sus patrocinados.

Alegatos

El megajuicio tiene en el banquillo de los acusados a 33 imputados, de los cuales Bento está acusado de ser el líder de una asociación ilícita en la que favorecía a presos -en términos judiciales- a cambio del cobro de sobornos. Además de 15 casos de cohecho, también se lo acusa de lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.

A la fecha se han desarrollado 101 audiencias, y si bien ya han transcurrido un año y 10 meses de juicio, para nada está cerca la sentencia del TOF II sobre esta causa, ya que se estima que estarán por lo menos lo que resta de este 2025 en la etapa de los alegatos, más la etapa de réplicas (lo que el MPF pueda contestar a la defensa) y de allí al las dúplicas (lo que pueda contestar la defensa).

Tras todo ese proceso de valoraciones del juicio de ambas partes, llegarán las “últimas palabras” que puedan dar los imputados, para así esperar la sentencia y el fallo del Tribunal sobre una de las causas más importantes que ha tenido la Justicia Federal en los últimos años.

Polémica con la composición del Tribunal

Lo cierto es que la causa ha atravesado un sinfín de situaciones complejas, tanto cuando se determinó la destitución de Bento de su cargo en la Justicia, como así también con las presentaciones de la Defensa respecto a evitar la detención del exmagistrado, quien sigue en la Cárcel Federal de Cacheuta.

La última tiene que ver con un recurso de queja que presentó la defensa de Bento ante la Cámara Federal de Casación (que la misma aceptó revisar y debe resolver), con la cual argumentan que Gretel Diamante no debería integrar actualmente el TOF II, y que en su lugar debería estar la cuarta jueza, Carolina Prado.

La jueza Gretel Diamante.

En sus argumentos, señalan que debido a una enfermedad que padece Diamante, se suspendió el juicio por 30 días, lo que es “irregular” según el nuevo Código Federal.

El abogado defensor de Bento, Mariano Fragueiro Frías, señaló a MDZ que aguardan la decisión de Casación. Indicó que el TOF II “ha aplicado los artículos del nuevo Código Federal en una infinidad de veces” y que siguiendo sus reglas, “la suspensión del juicio por 30 días es completamente irregular”.

“La doctora Prado debería estar integrando el tribunal. Si Casación nos rechaza, iremos directamente a la Corte Suprema, porque todas estas dilaciones se produjeron mientras los imputados estaban presos”, señaló, en referencia a Bento y otros imputados.

Mientras tanto, Bento y su familia "no declarará mientras no tenga un tribunal constituido".

No obstante, aclaró que en la Corte tienen seis recursos presentados, “que no puede resolver (Horacio) Rosatti porque fue el presidente que integró el Consejo de la Magistratura cuando se lo acusó a Bento”.

“Hoy con la renuncia de García Mansilla, quedan sólo dos jueces de la Corte y deberán nombrar conjueces. Es un proceso complejo”, consideró.

Largo juicio

Desde la Fiscalía, se muestran confiados en que se “expuso” toda la supuesta asociación ilícita que Bento lideraba, así como también los vínculos con el resto de los imputados.

De hecho, intentan echar por tierra algunos argumentos de la defensa sobre una “teoría conspirativa” de Vega y compañía para perjudicar a Bento.

“En todo el proceso participaron varios fiscales, jueces de varias provincias, así como también del plano político en el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento que terminó destituyendo a Bento”, indicaron, y agregaron que “la teoría de Bento que fue direccionada por Vega no tiene golletes. Es imposible pensar que un Fiscal Federal logre todo este movimiento de situaciones, vinculando a tantos magistrados de todas las jurisdicciones y de los estilos, además de referentes del plano político”.

Los fiscales Dante Vega y Gloria André.

Para la Fiscalía, Bento viene “dilatando el proceso porque no quieren que el juicio avance en estos plazos”.

“Han recusado a jueces y fiscales y al día de hoy no se han defendido de la imputación patrimonial con fundamentos sólidos ni han demostrado los viajes y compras de bienes. No sabemos por qué no entregó el teléfono ni dónde iba a parar en sus viajes a Miami”, marcaron.

Y agregaron: “Fueron desde falsas denuncias hasta supuestas torturas, todo lo que está en el manual de la ‘chicana judicial’. Además, hemos dado pruebas certeras de su vínculo con Diego Aliaga (ndr: mano derecha del exjuez para la Fiscalía), que antes, el propio Bento negaba siquiera conocer”, entre otros argumentos.

Desde la Defensa, Fragueiro en primer lugar cuestionó que la Fiscalía pida “tanto tiempo” para sus alegatos. “Me parece extrañísimo que se tomen tanto tiempo; el objetivo al final es que la gente no entienda nada”, lanzó.

Mariano Fragueiro Frías y Walter Bento.

Para el abogado, hay una “bronca desmesurada” desde la Fiscalía contra Bento pero quiere ver “cómo prueban todas las acusaciones que hasta ahora no han podido hacer. La verdad que interrogan muy mal y estamos sorprendidos. Deben hacer preguntas directas, pero no, entran en todo tipo de irregularidades, con preguntas capciosas y subjetivas”, disparó el letrado.

Fragueiro se mostró también confiado de acuerdo a cómo ha transcurrido el proceso, pero denunció que la defensa la ejercieron “con muchas trabas”. “No pudimos tener pruebas de algunos teléfonos como de Barrera y Aliaga; le imputaban cuestiones que ni siquiera había firmado”, agregó.

También dijo que la causa fue “mal instruida y con mucha rabia. A la gente hay que condenarla por lo que hizo, no por lo que creen que hizo”.

Y cerró: “Acá el problema que vemos es que quieren confundir a la sociedad. Bento debe pagar si se demuestra que hizo cosas fuera de la ley, pero no a raíz de suposiciones. Y si las hizo, deben probarlo”.

El ataque de Marta Boiza a la jueza Diamante

Mientras tanto, otro caso de alto voltaje se dio el jueves pasado, cuando Marta Boiza, esposa de Bento y madre de hijos imputados, atacó a la jueza Diamante al acusarla de estar "matando" a uno de sus hijos que padece de una discapacidad, sobre todo por la negativa del TOF a concederle prisión domiciliaria a Bento. Además, hizo referencia a una enfermedad que padece la magistrada.

Marta Boiza

Si bien dijo en un primer momento que no prestaría declaración al no reconocer el Tribunal, lo potente llegó después: "Quiero decirle que la empresa que usted dice que está cuidando a mi hijo no lo está haciendo. Mi hijo se está apagando. Usted es madre, debería saberlo. Mi hijo se está muriendo. Usted está enferma y debería saber lo que es tener a una persona enferma en una casa. Me está matando a mi hijo", exclamó prácticamente a los gritos vía Zoom.

La respuesta no se hizo esperar de parte de Diamante: "Contrólese, usted no se preocupe por mi salud que yo lo puedo hacer. Ya escuchamos que no iba a prestar declaración".

Desde la Fiscalía acusaron que se trató de una "falta de respeto total" y que en cualquier otra situación "sería un caso de desacato a la autoridad".