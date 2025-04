Mauricio Macri volvió a criticar al "triángulo de hierro", apuntó contra Larreta y defendió al PRO

En una jornada marcada por la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, y en medio de la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por la contienda electoral porteña, Mauricio Macri apuntó de nuevo contra círculo cercano de Javier Milei.

"El rumbo económico yo siempre he dicho que es el correcto", manifestó el expresidente al ser consultado por la gestión libertaria de la economía. No obstante, aseguró: "Lo que creo es que hay oportunidades de mejora enormes en el método y en el funcionamiento institucional".

En esta línea, Mauricio Macri apuntó contra el manejo político del Gobierno nacional. "El triángulo de hierro y los demás, ¿lo cuidan al presidente? Me cuesta ver que lo cuiden", dijo en relación al asesor Santiago Caputo y a la hermana de Javier Milei y secretaria General de la Presidencia, Karina.

Mauricio Macri y Javier Milei, enfrentados en CABA.

En relación al vínculo entre el dirigente amarillo y Karina Milei, Macri expresó que no tiene un problema personal con ella, y aseguró: "No la pude conocer y tener una conversación mano a mano con ella, que se la propuse y me dijo que no". Además, subrayó que "gracias al trabajo del PRO" las leyes salen.

Además, el expresidente de Boca Juniors fue consultado por el rechazo de su fuerza política en el Senado, de los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, manifestó: "Yo desde el primer día tuve una posición. La institucionalidad merece que designemos jueces que no despierten debate".

Ante la consulta sobre el nombramiento del actual juez del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, replicó: "Fue aprobado por la inmensa mayoría del Congreso", y agregó: "Cuando vi la reacción de todos ustedes, pedí disculpas". En ese sentido mencionó que retiró la nominación y mandó los pliegos.

En cuanto a la disputa entre el PRO y LLA en la Ciudad, Mauricio Macri aseguró que la rivalidad no es decisión de su espacio, y aseguró que a Javier Milei "lo convencieron que había que ir por un proyecto de poder". En este sentido, declaró: "De golpe, el centro de todo es la ciudad de Buenos Aires", y lamentó las críticas del espacio violeta al PRO en lugar de "poner energía en la provincia y en las provincias feudales". Tras esto, se preguntó: "¿Cuál es el sentido de prioridad?".

Mauricio Macri sigue apareciendo públicamente y se pone al frente del PRO.

Además, el expresidente Mauricio Macri apuntó esta noche, en diálogo con A24, contra Horacio Rodríguez Larreta por "ser funcional al kirchnerismo", y le atribuyó elegir otro rumbo para "para generar daño" al PRO. "Lo que huele mal es hacer cosas funcionales al kirchnerismo", respondió al ser consultado por la expresión de Larreta sobre el "olor a pis" en la Ciudad.

Respecto a la decisión del PRO en la provincia de Buenos Aires, el exmandatario aseguró que "hay vocación" de realizar una alianza en territorio bonaerense pero que "nunca los llamaron".

Otro punto que sobrevoló la entrevista fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, el titular del PRO dijo que "no puede ser tan burra porque, en el momento que entró el préstamo del Fondo, la deuda bajó; cada dólar del FMI fue a reemplazar deuda que en su mayoría había tomado ella", en relación a las críticas de la exmandataria sobre el nuevo acuerdo que está tratando de cerrar la administración libertaria. Además, subrayó que la exvicepresidenta "no entiende nada y miente", y que "la mayor deuda de la historia la tomó Alberto Fernández": "A veces nos toma a todos de estúpidos".