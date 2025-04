La dirigente que ya está en modo candidata: empezó a caminar para las legislativas

El pasado domingo 20 de abril, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, reveló a MDZ que será candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. ¿Por cuál partido? Reclamó al PJ que incluyera a La Cámpora, el grupo que lidera en Mendoza y si eso no ocurre, en nombre de los militantes que la componen, irá por otro, que ya tiene armado. Este martes 29 de abril empezó su campaña: caminó el Barrio Espejo y luego mantuvo un encuentro con vecinos en la Unión Vecinal "Vecinos Unidos" de Las Heras. Este jueves 1° de Mayo, estará presente en la apertura de sesiones ordinarias, donde el gobernador Alfredo Cornejo dará su discurso anual. No pasará desapercibida.

Sagasti es senadora nacional hasta 2027. Sin embargo, empezó a jugar fuerte para estos comicios. Reclama sin pelos en la lengua- y para algunos dirigentes con palabras que dice en público que podría hablar en privado- que el presidente del PJ local, Emir Félix y los intendentes que lo apoyan, abran una mesa de diálogo donde La Cámpora esté presente y pueda ser parte del armado de las listas. Félix ya advirtió que está obligado por la suspensión de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) a nivel nacional, a llamar a elecciones internas y después se dirimirá si habrá una o más listas. Es decir, si hay acuerdos previos o no.

Mientras la cuerda está muy tensa en el peronismo y el diálogo entre el cristinismo puro - no hay que olvidarse de que Sagasti es una de las mujeres de mayor confianza de la presidenta del partido a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner-y el resto de los espacios, la actual senadora nacional empezó a caminar. No es una interpretación: así lo viven y lo anuncian en su entorno.

Este 29 de abril cuando se acercaba la tarde-noche, salió a un departamento que fue un histórico bastión del peronismo, Las Heras, que perdió en 2015 en manos de Cambia Mendoza. Caminó el Barrio Espejo y luego mantuvo un encuentro con vecinos en la Unión Vecinal "Vecinos Unidos". La reunión se realizó a las 21 de este martes y los vecinos, de acuerdo a lo que contaron quienes acompañaron a Sagasti manifestaron que en la zona la principal preocupación es la inseguridad. Ella tomó nota.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti

Foto: Alf Ponce

Pero esto de los recorridos recién empiezan. Hay un plan, no hay improvisación y en su equipo tienen pensado ir cumpliendo etapas. Este jueves 1°de Mayo también se hará sentir su presencia. Será el segundo discurso del segundo mandato de Cornejo. El gobernador no hablará de fechas electorales- como espera la oposición- en relación a si habrá desdoblamiento o no, pero sí hará un resumen del primer año de su gestión y de lo que buscará hacer este año.

Como hizo con los vecinos en Las Heras, la senadora nacional volverá a tomar nota. Para responder a cada uno de los anuncios, signo de que busca posicionarse como la referente opositora al Gobierno. Si van los intendentes peronistas, especialmente aquellos con los que el vínculo está bastante roto, habrá que ver si hay saludos o cómo se mueven. Seguramente no habrá un comunicado oficial del PJ "unido". Quizá porque eso no existe desde la concepción del peronismo, por su diversidad. Pero quién sabe. La política es el arte de lo posible, pero también de las sorpresas.