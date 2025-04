Anabel Fernández Sagasti: "Estoy dispuesta a ser candidata a diputada nacional"

La entrevista termina y alguien se arrima y le habla de su niñez. Entonces, inmediatamente recuerda a su papá, quien tenía una de las dos unidades básicas que existían en su barrio de la infancia, en Godoy Cruz. De él, claro está, heredó el amor por los valores del peronismo. Pero ya hace rato que no es la niña que fue, aunque en su memoria develada en el presente, hay nostalgia. Creció, estudió abogacía, hace años que es legisladora nacional.

Se sienta y comienza a hablar con voz firme y sin eufemismos, una característica que comparte con la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, con quien tiene cercanía y confianza como pocas dirigentes del peronismo en el país.

Anabel Fernández Sagasti es senadora nacional hasta el 2027. Sin embargo, confiesa en esta entrevista con MDZ que está dispuesta a ser candidata a diputada nacional en las elecciones del 26 de octubre próximo si es que el PJ, que dirigen los intendentes "no abren el juego", según pide. Asegura que podría hacerlo por otro partido, en representación de la militancia kirchnerista, la mayoría de La Cámpora. "En nuestro espacio hay muchos jóvenes y no podemos dejarlos sin representación", sentencia.

Mirá la entrevista

-¿Cómo ve la situación económica y política tanto nacional como provincial en este momento de tantos cambios?

-La situación económica es muy complicada, sobre todo en la microeconomía, la plata no alcanza. Donde voy, la gente tiene dos o tres trabajos porque después de la devaluación de diciembre de 2023 los salarios no subieron como lo hicieron los precios. Pero la situación estará peor con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que no presta 20 mil millones de dólares porque sí. No es porque Milei se haga el amigo de Trump o porque busca alinearse con Estados Unidos sino que pone condiciones, Esas condiciones son la devaluación, que ya la vivimos y también tienen que ver con cuestiones que los argentinos defendemos mucho como las jubilaciones, la moratoria jubilatoria, las mujeres y los varones que no tengan los aportes no se van a poder jubilar. Todas las situaciones que ya sabemos que vienen con el Fondo y que van a empezar a suceder después de las elecciones.

-¿Qué piensa respecto de la actualidad de Mendoza?

-Mendoza no escapa a eso. Hace diez años que gobierna el radicalismo. Con alianzas, primero con el PRO, ahora con Milei acomodándose a lo que pasa a nivel nacional haciendo los deberes al revés, hace bastante tiempo. Cuando empezó el Gobierno de Cornejo se endeudó muchísimo en dólares y empezó a ajustar los salarios. Hoy si vemos cualquier área del Gobierno de Cornejo está peor que cuando inició. La calidad educativa, los salarios, los servicios de salud, la seguridad están peores que hace diez años.

-Hay una versión muy fuerte que indica que usted está armando un partido político nuevo, ¿es así?

-Sí, es así. La realidad del peronismo es que nosotros no hemos sido convocados por quienes conducen el partido.

-¿No tienen diálogo con los intendentes?

-Diálogo hay, pero no hay una mesa de discusión en donde nosotros podamos ver la estrategia como peronismo, como oposición tanto al Gobierno provincial como nacional porque también se eligen legisladores nacionales. Pero es más que una estrategia electoral. Entendemos que hay discutir tres cosas. Primero, nuestra posición respecto del Gobierno de Cornejo. La realidad es que si el peronismo está buscando su Cornejo peronista, no cuenten con nosotros. La verdad que es un dolor muy grande que Cornejo salga a decir que los peronistas le votamos todo porque no tenemos un proyecto de provincia alternativo y la realidad es que en la Legislatura, se le votó a Cornejo hasta avalúo e impositiva. Nunca en la historia sucedió eso. Ni el peronismo se la votaba, ni el radicalismo cuando nosotros gobernábamos, lo hacían ellos. Estamos hablando del aumento al impuesto automotor, el inmobiliario, que era una barbaridad y el peronismo eso no lo puede votar.

Anabel Fernández Sagasti en la entrevista con MDZ

Foto: Alf Ponce

-¿Por qué lo votan?

-Es lo que nosotros queremos discutir. Los legisladores de nuestro espacio no votan con el oficialismo. La mayoría de los legisladores del PJ, sí. Queremos discutir cuál va a ser el posicionamiento del peronismo respecto de Cornejo. Nosotros tenemos otro posicionamiento respecto qué modelo de provincia queremos. No creemos en lo que está haciendo Cornejo. En la mayoría de las cosas. Eso es lo primero que hay que discutir dentro del peronismo. Los segundo es si vamos a ser un partido provincial que encaja en una estructura nacional o si vamos a ser un frente municipal justicialista. Eso es otra cosa que tenemos que discutir, Están pensando los intendentes peronistas en desdoblar. Eso hay que debatirlo ¿Vamos a ser un proyecto provincial donde todos tiremos el mismo carro para ser una alternativa en la provincia? Lo tercero es la conducción de Cristina. ¿La van a esconder, como quieren hacer, que el kircherismo muera, como dicen algunos o vamos a llegar a un acuerdo? Yo no pretendo que todos sean kirchneristas, sino tener una convivencia respetuosa y reinvidicar lo que supimos hacer en los 12 años de Gobierno kirchnerista. ¿O el peronismo no está orgulloso de lanzar satélites al espacio, o de las computadoras o de las obras que hicimos en Mendoza durante esos años? Hay que tener un diálogo maduro. Queremos convivir y pechar el carro ya que para eso estamos, al servicio de los mendocinos.

-Si el diálogo no ocurre, si los tiempos electorales empiezan a correr como ya lo hacen, ¿está la posibilidad de presentarse por un partido alternativo que no sea el PJ?

-No quisiera que fuera así, nos están obligando. Sino te convocan, si encima no creés en lo que te proponen nos empujan a construir una alternativa. Porque además nosotros somos un espacio donde la juventud tiene una gran participación. Ningún espacio dentro del peronismo ni de otro partido tiene tanta participación de la juventud como tenemos nosotros. No es una cuestión personal. Sino de compañeros y compañeras que me trascienden a mi. Tenemos la obligación de construir una alternativa pensando que algún día esa juventud dirija municipios de la provincia de Mendoza.

-¿Cómo se llama el partido nuevo?

-Es un partido que estaba y que lo hemos revitalizado, pero la idea es hacer un frente. Porque tenemos más partidos que uno. Todos tienen. Los Félix tienen. No es que somos los únicos que hemos pensado en eso. Queremos discutir dentro del PJ, incluso en el 2017 cuando Cristina se fue por afuera con Unidad Ciudadana nosotros hicimos PASO adentro. Lo que sucede hoy es que no hay reglas claras. Ni siquiera el Gobernador ha dicho cómo vamos a votar y dentro del PJ tampoco nos han llamado a discutir. Tengo la obligación de generar una alternativa por si las cosas no se dan.

-¿Quiere ser candidata en estas elecciones?

-No es una cuestión personal de ser candidata o no. Muchos me dicen guardate, Anabel, medís bien. No es una cuestión personal. Tengo valores, convicciones y el compromiso de abrir caminos para que puedan visibilizarse compañeros. Por eso, estoy dispuesta a ser candidata. Ojalá que podamos empujar el mismo carro. Hoy sin PASO es difícil que todos entremos en una lista. Dependemos de la generosidad de quienes conducen el partido. Si cada uno se va a salvar sólo como viene sucediendo desde el 2015 hasta la fecha, esto que se desdobla lo desdoblado, se complica. No quiero un partido que las banderas sean alumbrado, barrido y limpieza. Quiero un partido que tengan las tres banderas del peronismo, independencias económica, justicia social y soberanía política. Anabel Fernández Sagasti en la entrevista con MDZ

Foto: Alf Ponce

-En las últimas elecciones provinciales no le fue bien al PJ.

-El peronismo empezó a perder desde que el PJ decidió desdoblar. Adolfo Bermejo hizo una excelente elección, sacó 42 puntos. Hoy Cornejo es gobernador con 30 y pico. Y en 2023 la mayoría de los intendentes jugaron con De Marchi. Esos 15 puntos que sacamos no es lo que medimos, es la mitad. Si hablás con cualquiera, incluso con el propio De Marchi, te va a decir que muchos de esos votos fueron de los intendentes del PJ. No todos, para que nadie se ofusque, pero de muchos. La mayoría de los intendentes jugaron en otro espacio, por no discutir qué vamos a hacer.

-Es también lo que está pidiendo Cristina en provincia de Buenos Aires y en ese sentido le quiero preguntar si ha hablado con ella sobre este asunto de Mendoza.

-Si, por supuesto. Es más, cuando Axel dijo que quería desdoblar dije, "tengo una triste historia que contar". Desde que el PJ desdobló en el 2015 en Mendoza, que eso no fue culpa de Cornejo, empezamos a perder y se empezó a desgranar el proyecto. Es un error conceptual, también táctico y estratégico. Los que sufren son los ciudadanos, de tener que ir a votar hasta 7 veces como fuimos a votar en 2023. Lo que se gasta es dinero del Estado y el tiempo de la ciudadanía.

-Con ese razonamiento, tampoco deberían existir las PASO.

-Al contrario, con las PASO democratizás las estructuras partidarias. El problema no son las PASO sino los desdoblamientos. Sin PASO va a ocurrir que las listas se deciden en un hotel cinco estrellas como pasaba antes. No hay apertura a las nuevas generaciones como me ocurrió a mi, que pude llegar porque gané una primaria.

-Hay una frase que se repite hace unos años: a Cristina en Mendoza no le va bien electoralmente, ¿cree que es así?

-Fácticamente comprobable lo que voy a decir: siempre que Cristina fue en una boleta, ganó en Mendoza. Lo digo con números, no por mi cercanía.