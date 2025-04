Alfredo Cornejo abre la Asamblea Legislativa: el tema que evitará y sus prioridades

El gobernador Alfredo Cornejo abrirá este 1° de mayo por segunda vez en su segundo mandato las sesiones ordinarias de la Legislatura, que es el período donde se tratan proyectos de todos los bloques, no sólo del Ejecutivo. A pesar de las especulaciones previas, evitará hablar sobre la fecha de las elecciones legislativas provinciales ( si serán el 26 de octubre como las nacionales o el año próximo) porque considera que no es un asunto que le interesa a la ciudadanía y aún tiene tiempo para oficializar la decisión que mantiene expectante a dirigentes de la mayor parte de la dirigencia política.

En cambio, uno de sus asuntos prioritarios será el avance de la minería metalífera, uno de los temas que incluyó el año pasado en su primer discurso. Durante el año que pasó, la Legislatura aprobó múltiples proyectos para el distrito minero Malargüe Occidental, lo que ha permitido el comienzo de la exploración minera metalífera en ese departamento. Esta vez se referirá al distrito minero Malargüe Oriental y también al proyecto San Jorge, que queda en Uspallata y para el que el Gobierno pretende que la Casa de las Leyes apruebe la evaluación de impacto ambiental.

Se trata de una iniciativa que fue anunciada hace 17 años pero no ha podido avanzar por la resistencia de gran parte de la población del lugar que considera que extraer cobre en ese lugar contaminará el agua. Por el contrario, reclaman la declaración del área protegida Uspallata- Polvareda. De hecho, en febrero de este año cuando la municipalidad de Las Heras abrió una oficina junto a las empresas a cargo del proyecto, se produjeron protestas que terminaron en causas judiciales, con dos vecinos presos que aún esperan que se resuelva su situación procesal.

El gobernador Cornejo al llegar a la asamblea legislativa del 2024

Se especula con que el Gobernador apuntará a lo que pretende para Mendoza como consecuencia del desarrollo minero: modernización, infraestructura de vanguardia y calidad de vida a largo plazo, como argumentos que sostiene para su propuesta. Para eso pondrá como ejemplo ciudades de otros países, con realidades similares a las de Mendoza.

.Por otro lado, el año pasado, anunció en su primer discurso de apertura de sesiones la firma de una adenda del acuerdo con el Gobierno nacional que permitió ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares. En esta oportunidad dará cuenta en qué obras se ha destinado parte del dinero que hasta el gobierno de Rodolfo Suarez estaba pensado para la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento, pero tras el laudo presidencial del expresidente Alberto Fernández quedó trunca.

Además, contará en esta alocución sobre los avances en materia de salud y educación tanto para la gestión como para el personal estatal. Mencionará la aprobación del nuevo régimen de salarial para los médicos como también incentivos de sueldo aprobados por ley para docentes como el que premia la especialización o el ítem arraigo. La inversión en Seguridad será otro de los temas. Hablará de lo realizado y las proyecciones para este año, especialmente referidas al uso de tecnología para combatir el delito.

Lo que no será es un discurso en el que dé a conocer la fecha de las elecciones legislativas provinciales que ansían saber los partidos opositores. Cornejo no incluirá ningún tópico al respecto porque considera que no es algo que la ciudadanía espera.