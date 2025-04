Mauricio Macri habló de todo: Milei, Caputo, Adorni y hasta el despido de Gago

El expresidente Mauricio Macri dio definiciones políticas cruciales, en medio del aumento de la tensión del PRO con La Libertad Avanza por una eventual convergencia electoral en la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el ciclo de entrevistas de Luis Novaresio en A24, el fundador del partido amarillo se refirió al reciente saludo que mantuvo con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en el marco de la cena de la Fundación Libertad.

“Solamente le dije, ¿qué haces acá? Y me dice, ¿por qué? Me dice, porque acá no están los malos. Y él me dijo, son todos malos. Le digo, no, no, hay malos y malos, le digo yo. Eso es verdad también, me dijo, y punto. Él tuvo la intención de venir a saludar a la mesa y lo saludé, obviamente, pero eso no depone lo que yo pienso que está pasando”, expresó el exmandatario.

Cuando se le pidió definirlo al miembro del “Triángulo de Hierro”, respondió: “No te lo puedo definir. Mirá que yo creo que uno termina siendo, después de muchos años de conducir gente, ante todo, antes que ingeniero, un psicólogo, porque entiende lo que le pasa a cada persona, así podés lograr armar los mejores equipos. Pero él es bastante, bastante inescrutable, se dice, ¿no? Bastante inescrutable”.

Sobre si se siente defraudado por el Gobierno de Javier Milei, Macri contestó: “No, no. Digamos que yo estoy en observación. Tal vez en un tiempo... Yo a él, yo a él. Digamos, estoy expectante, como la mayoría de los ciudadanos. ¿No? En el cual esperamos que el cambio no pierda ritmo, que aumente la velocidad, que realmente incluya más, porque necesitamos que todo el mundo se sienta parte del cambio. Porque para ahí no lo cambiás, por una decisión de una minoría. La mayoría tiene que sentirse identificada y encontrar su rol para ser parte de ese cambio”. Se trata de una nueva señal del exjefe de Estado para que los libertarios se abran a una alianza electoral, sin que esto implique la desaparición del PRO en la configuración política.

Por otro lado, se refirió al rol de Patricia Bullrich, tanto en su rol de ministra de Seguridad, como así también siendo una de las principales funcionarias de la gestión libertaria. “Es increíble, increíble, increíble, la verdad que es... Es decir, bueno, uno pensó que había habido una evolución a lo largo de su carrera y su vida y su edad y no iba a ser lo mismo en el último momento de su vida y volvió a ser lo mismo, que es... Actuar frente a sus decisiones en función de su compromiso con su poder, con su lugar de poder y nada más”.

“Pero la pregunta es, si Patricia u Horacio hubiesen ganado la elección, ¿se hubiesen ido del PRO? ¿No lo pareció? Pareciera que no. Está todo dicho, ¿no? No, no son lo mismo. Está todo dicho. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? No, no son lo mismo, no son lo mismo”, agregó.

Por su parte, dijo que no fue un error haber elegido a Bullrich en lugar de Horacio Rodríguez Larreta, señaló: “No, la verdad que no, porque era la única que estaba en ese momento diciendo que había que defender los valores y la historia del PRO y no pactar con gente que no correspondía”.

Sobre el exjefe de gobierno y actual candidato a legislador, Macri apuntó: “Horacio, todo este proceso lo ha hecho mucho mal, la verdad, me da tristeza, me da tristeza, se ha equivocado mal, creo que lo ha guiado en un espíritu de venganza, enojo con Jorge, tal vez conmigo, con el PRO, cuando en realidad el único que perdió fue él, no tiene que echar la culpa a nadie y lo que busca es hacer daño, porque claramente está funcional al kirchnerismo, porque los votos que él saca es en parte los votos que, todavía hay gente hoy que cree que él es el PRO, hay gente que ojalá que esté viendo este programa y sepa que él no representa al PRO, él está en contra del PRO y está solo”.

“Ha sido muy dañino, y está solo. Yo creo que es una venganza, un revanchismo que él ha agarrado. Está mal, porque haber llegado a ese lugar, ese lugar de saber que solamente estás haciendo daño, es como un proyecto, porque es un proyecto que él participó mucho para ayudar a construir el PRO, y de vuelta, si él hubiese ganado la presidencial, el PRO estaría floreciente, entonces, y él estaría presidente, feliz, no hubiese hecho nunca eso, entonces vos no podés hacer algo que ganando no hubieses hecho”, completó.

Finalmente, habló sobre el presente de Boca, tras la salida de Fernando Gago. Sobre la pregunta que le diría al presidente del club, Juan Román Riquelme, Macri comentó: “Que por favor, por favor, reflexione. Si de verdad quiere en algo a Boca, tiene que cambiar 180 grados, o sea, tiene que de verdad volver a creer en profesionales que ocupen sus cargos, y respetar su criterio, y conducir el club en forma colegiada, él solo, como un emperador, ni siquiera los propios compañeros de comisión directiva tienen un lugar de respeto, ni siquiera ellos”. “Hoy en el club, al club le cuesta conseguir técnico, la mayoría de técnicos no quieren venir a boca, por la relación que tienen que tener con el presidente y esa comisión de fútbol. Eso es inédito, no pasó nunca”, completó el expresidente de Boca.