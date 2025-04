Escándalo en la UCR: Martín Lousteau abandonó el chat del partido

En el marco de la postergación del debate de Ficha Limpia, la senadora radical Carolina Losada defendió el proyecto que podría sacar de la competencia electoral a Cristina Fernández de Kirchner y dejó ver nuevas grietas en su partido. Según afirmó, Martín Lousteau abandonó el chat grupal de la UCR por diferencias políticas.

Si bien el radicalismo ha expresado su postura a favor de Ficha Limpia, las discusiones internas que el bloque ha atravesado en el último tiempo genera incertidumbre respecto a la votación. Pero, de no haber sorpresas, la balanza parece inclinarse a favor del Gobierno.

La senadora de la UCR, Carolina Losada. Foto: archivo.

En diálogo con LN+, Losada dejó clara la postura radical en apoyo a la iniciativa. Sin embargo, reveló una impactante ruptura hacia adentro del partido por parte de su propio titular.

“Todas las reuniones que hemos tenido estamos todos a favor de ficha limpia. Lousteau no está más en el chat del bloque, por lo tanto no lo hablé en forma directa, pero estoy segura que sí está a favor”, aseguró la santafesina al ser consultada por el voto de su compañero de banca.

Pese a que no dejó claros los motivos por los que Lousteau abandonó el grupo, dio a entender que el espacio atraviesa discusiones con frecuencia. “No lo he hablado en forma directa con él, porque no lo veo en las reuniones. Con algún tema que hubo, no estuvo de acuerdo con el resto del bloque y decidió irse”, explicó.

Para bajar la tensión, inmediatamente aseguró: “No creo que de ninguna manera esté en contra de ficha limpia”. E insistió: “No hay ningún indicio de que pueda estar en contra de ficha limpia. Y yo creo que cualquier senador que se precie de ser una persona de bien no puede no estar a favor de ficha limpia”.

Cuándo se debate Ficha Limpia

Este martes, los jefes de los bloques del Senado y la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, resolvieron postergar para mayo la sesión por el proyecto de Ficha Limpia, y realizar el jueves un homenaje al Papa Francisco.

Así, la sesión por Ficha Limpia quedó prevista para el 7 de mayo, donde también se tratarán los pliegos de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia. Asimismo, se sumará la votación para ratificar a las autoridades del Senado.

Mientras tanto, el Gobierno afina su poroteo, con expectativas de conseguir los votos de los bloques dialoguistas para poder hacerle frente al peronismo que intentará evitar que CFK quede inhabilitada para presentarse como candidata a ejercer un cargo público nacional.

Es que el proyecto de Ficha Limpia impide que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia, pero esa condena debe ser confirmada antes del cierre de los padrones electorales. Bajo ese panorama, si se aprobara la expresidenta no podría ser candidata en las próximas elecciones legislativas a nivel nacional, pero sí podría postularse a legisladora bonaerense, como se rumorea en la provincia.