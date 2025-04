Tras las críticas, Guillermo Francos y Luis Petri trataron de explicar la frase de Javier Milei sobre Malvinas

El discurso de Javier Milei, con motivo del acto por los 43 años de la guerra de Malvinas, no pasó desapercibido y produjo controversias a los pocos minutos. Si bien el mandatario no habló más de siete minutos en la Plaza San Martín, sus declaraciones sobre los isleños generaron cuestionamientos en redes sociales. Los tildó de “malvinenses”, y dijo que desea que puedan elegirlo y "que se conviertan en argentinos".

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo”, expresó el jefe de Estado.

Rápidamente, distintos sectores apuntaron contra el líder libertario, aludiendo a que el mandatario se despega del histórico reclamo de soberanía de las islas y se acerca al planteo de autodeterminación de los kelpers.

Al respecto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió en defensa del presidente y buscó “aclarar” sus dichos: “Lo que él dijo es que, si la Argentina se convirtiera otra vez en un país grande, los kelpers querrían mucho más estar de este lado que del otro lado, pero como una decisión personal”.

“Si vos tenés al lado un país que crece su producto bruto, que crece su cantidad de empleo, que crece su tecnología, que digamos, con todas las posibilidades que tuvo la Argentina en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde la Argentina era considerada una de las potencias mundiales, yo creo que, si los kelpers ven eso, estando tan lejos de Gran Bretaña y tan cerca de la Argentina, digamos... Yo me acuerdo cuando los malvinenses venían a la Argentina a estudiar”, ensayó el funcionario.

“Entonces yo digo, tal vez si conseguimos convertirnos, como lo estamos haciendo, en un país serio y respetado, y no, como dijo el presidente, en un país que era rechazado por el mundo por haberse convertido en un país populista, me parece que esa historia puede cambiar”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, señaló: “No se habla solamente de autodeterminación, que no se confunda. De lo que se habla, el presidente lo que dijo es no vamos a cesar en nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, no vamos a cesar en cuanto foro, en cuanto a Mesa Internacional nos toque”

“El presidente dijo que hasta ellos van a querer ser, porque la Argentina se va a transformar en el país más libre del mundo y si recupera la senda de prosperidad; pero claramente habló de recuperar las Malvinas por la vía diplomática y no cesar en el reclamo de soberanía”, completó.