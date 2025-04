Ramiro Marra propone cobrarle la salud a los bonaerenses que vayan a los hospitales porteños

Ramiro Marra, legislador porteño y candidato a renovar su banca en mayo, anunció que presentará un proyecto para cobrar la atención médica en los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses. Según sostuvo, “el 40% de la gente que se atiende en el sistema público de la Ciudad viene de la provincia de Buenos Aires”.

En una entrevista en LN+, Marra explicó que su propuesta apunta a que la Ciudad le facture esos costos al gobierno de Axel Kicillof. “Cuando vienen, le pasás la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, afirmó. Sin dar mayores precisiones, adelantó que en las próximas horas detallará los alcances de la iniciativa.

El legislador también dejó en claro que, pese a haberse alejado de La Libertad Avanza, no tiene intenciones de confrontar con su exespacio político. “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas, ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, expresó días atrás.

Con esta propuesta, Marra busca diferenciarse en la campaña porteña con un tema que ya generó debates en otras ocasiones. La iniciativa podría abrir una discusión sobre el acceso a la salud pública en el AMBA y la relación entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el financiamiento de los servicios.