Acto por Malvinas: el malestar de un grupo de veteranos que no pudo ingresar y la respuesta del Gobierno

El acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas encabezado por el presidente Javier Milei este miércoles despertó el malestar de un grupo de excombatientes que aquejó que no se les permitió ingresar al evento junto a muchos de sus compañeros y apuntó contra la organización. "Es una vergüenza. Es nuestro día y nos dejan afuera", lamentó un veterano en diálogo con MDZ. La explicación del Ministerio de Defensa a este medio fue que se trató de un grupo menor "que no estaba acreditado".

Como todo evento que cuenta con la participación de Javier Milei, el acto por Malvinas en el barrio porteño de Retiro estuvo rodeado por cientos de efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y el Ejército que resguardaban la seguridad de la Plaza San Martín. El amplio operativo incluía dos anillos de vallado para evitar ingresos no autorizados.

Las restricciones de acceso, justificadas por motivos de seguridad y el espacio acotado que alberga el cenotafio de los caídos en Malvinas, despertaron el enojo de algunos veteranos que se vieron impedidos de ingresar por no figurar en las listas administradas por el Ministerio de Defensa y Casa Militar, órgano dependiente de la Presidencia.

Grupos de veteranos excombatientes acudieron a la Plaza San Martín para rendirle homenaje a los caídos en Malvinas. Foto: MDZ/Juan Mateo Aberastain.

"Nos parece tremendo que fuera un acto vallado. ¿Es nuestro día y nos dejan afuera? Todos hicimos la vigilia anoche para llegar temprano acá y te encontrás todo vallado. Se fueron casi todos enojados", le manifestó a este medio Enrique, un veterano del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de Córdoba, y agregó: "Es la primera vez que se hace esto".

En ese sentido, el excombatiente afirmó que dos listas de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas (Aveguema) de 120 y 80 integrantes, respectivamente, "quedaron afuera" y solo tenían un miembro acreditado para participar del acto. “Es una vergüenza, dejaron entrar a la gente del Canal de Beagle, que no tiró un tiro, y a los veteranos nos dejaron afuera", cuestionó.

Tal era el malestar de los excombatientes que dos de ellos se acercaron, respetuosamente, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando este se retiraba del lugar tras participar del acto. "No es un acto para vallar, no nos dejaron entrar", le comentó a MDZ Sergio Fassi, veterano de guerra de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10.

Se pronunció de la misma manera Hugo Luis Rojas, sobreviviente del ARA General Belgrano, quien lamentó en diálogo con este diario "lo mal organizados que están los actos". "No nos dan el lugar que nos corresponde a los familiares de los caídos y los veteranos. Nos corren de un lugar a otro y no corresponde. Hay mucho malestar entre los veteranos", sentenció.

El ministro de Defensa, Luis Petri, participó del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas junto al presidente Javier Milei. Foto: MDZ/Juan Mateo Aberastain.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa le aseguraron a este medio que "de ninguna manera" quedaron afuera del evento tantos veteranos, en referencia a las mencionadas listas de Aveguema que supuestamente no fueron acreditadas. "Las Fuerzas Armadas nos pasan las listas de veteranos. La seguridad nos avisó por 9 personas que no se sabía si eran veteranos y por seguridad no los dejaron pasar hasta que terminó el acto", explicó la fuente de la cartera.

"No es verdad. Si hubiera habido 20 o 30 veteranos en la puerta hubieran estado a las puteadas", señalaron a MDZ desde el entorno del titular del Ministerio, Luis Petri. "Salvo esos 9 nadie quedó afuera. El ministro saludó a todos los veteranos y nadie le dijo nada".

El ministro de Defensa, Luis Petri, junto al veterano que irrumpió en la salida del presidente para intentar pedirle una foto. Foto: Ministerio de Defensa.

Más allá de las quejas, el acto parecía que iba a terminar sin mayores sobresaltos cuando un veterano del público esquivó a la seguridad e intentó correr hacia el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa para ser rápidamente detenido. Inmediatamente Petri salió a su encuentro y lo llevó tranquilamente hacia el centro de la plaza.

Si bien en un primer momento se especuló que el episodio tuviera que ver con las quejas de los veteranos, el mendocino se encargó de disipar cualquier rumor. "Quería sacarse una foto con Javier y conmigo", le aseguró Petri a MDZ poco después. Según detalló el funcionario, en la previa del evento él le había prometido una postal al veterano Guillermo Nicolo, quien tras ver al ministro retirarse junto al presidente se alarmó y decidió ir a buscarlo.

"Cada 2 de abril recordamos con profunda gratitud a quienes, con valentía y sacrificio, enfrentaron al enemigo para defender lo que es nuestro por derecho histórico e inalienable: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", posteó el ministro de Defensa luego del acto, y concluyó: "En el gobierno de Javier Milei, el reconocimiento es una realidad. No hay olvido ni abandono. Honramos a cada Veterano y a cada caído, manteniendo vivo su legado en la memoria de todos los argentinos".