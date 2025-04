Adorni-Adorni: la estrategia que evalúa La Libertad Avanza en un distrito clave de la provincia de Buenos Aires

El desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires obligó a los partidos políticos a pensar en nombres con tracción propia para las 8 secciones que elegirán legisladores bonaerenses el 7 de septiembre. Con eso en mente, La Libertad Avanza evalúa la posibilidad de jugar un apellido pesado en un distrito clave como La Plata: Adorni. Sin embargo, no se trata del vocero presidencial, que protagoniza su propia campaña en la Ciudad de Buenos Aires, sino de su hermano, Francisco.

En Casa Rosada reconocen que Adorni "es un apellido taquillero" y confían en que un potencial buen resultado del vocero presidencial en la Ciudad de Buenos Aires pueda cruzar la frontera de la General Paz y generar impacto en un territorio adverso, como lo es el bastión que gobierna Axel Kicillof.

Por eso, el nombre de Francisco Adorni comenzó a ser tenido en consideración dentro del comando de campaña que dirige Karina Milei para integrar o incluso encabezar la lista violeta en la octava sección electoral, que abarca a la ciudad de La Plata. Si bien no existe un vínculo directo, el benjamín de los Adorni tiene llegada a la secretaria General de la Presidencia a través de su hermano y el principal activo que tiene para ofrecer es su lealtad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, es una de las figuras cercanas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Instagram (@madorni)

"Ambos hermanos son 100% fieles a Karina. Eso es algo muy necesario en la provincia de Buenos Aires, donde en 2023 entraron legisladores que después se dieron vuelta o no siguieron las órdenes", explicaron a MDZ desde el entorno del platense. Ese alineamiento es reconocido cerca de la hermanísima, donde señalan que Francisco "milita activamente en La Libertad Avanza".

El menor de los Adorni (42 años, dos menos que el vocero) tiene un perfil mucho más bajo y técnico que el de su hermano, y su cara apareció por primera vez en los medios cuando se conoció su contratación en el Ministerio de Defensa como asesor, con un sueldo que en febrero de 204 rondaba los 2,6 millones. Según pudo saber este medio, su nombre fue recomendado por sus lazos con el vocero en pleno cambio de gestión, cuando el Gobierno de Javier Milei necesitaba gente de confianza para ocupar la administración del Estado tras asumir.

Francisco Adorni, presente en una reunión de gabinete del Ministerio de Defensa. Foto: Instagram (@franciscoadorni)

“Mi hermano hace veintipico de años que trabaja en la administración pública, le ha ido muy bien, hizo carrera. De hecho, es de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Pero es un tema de él, en el cual yo no intervine. No salí a aclararlo porque no es un tema mío", había asegurado el vocero presidencial por ese entonces cuando fue consultado por el tema.

Contador de profesión, Francisco Adorni se graduó en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde también cursó una especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público, y ejerció toda su carrera en la administración del Estado.

Sus primeros pasos los dio en la secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ezeiza entre 2002 y 2004, en tiempos del intendente Alejandro Granados, y luego en la subsecretaría administrativa del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, donde permaneció hasta 2023.

Francisco Adorni junto a Martín Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza y otra de las figuras cercanas a Karina Milei. Foto: Instagram (@franciscoadorni)

Su llegada a la cartera que dirige Luis Petri fue el 10 de diciembre de 2023, donde se encargó de controlar las contrataciones que había dejado la gestión anterior y colaboró en las tareas que llevaron a la compra de los aviones F-16 a Dinamarca. Menos de dos meses después, fue ascendido y pasó a dirigir la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, donde percibe un salario de $4 millones.

Si bien aún no está afiliado a La Libertad Avanza -aunque eso podría concretarse en las próximas semanas-, Francisco suele participar de los actos partidarios en su ciudad y tiene buen diálogo con el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que también es el principal armador en el distrito. También tiene buena relación con los referentes libertarios de La Plata, el armador Juan Esteban Osaba y el coordinador de la Octava sección electoral, Matías de Urraza.

Francisco Adorni junto a Sebastián Pareja y Juan Esteban Osaba. Foto: Instagram (@franciscoadorni)

Cerca de su entorno comentan que Adorni "sabe que es tenido en cuenta por el apellido de Manuel", con quien tiene muy buena relación y en ocasiones visita en su despacho en la Casa Rosada, pero aclaran que aún no hubo ninguna invitación formal a dar el salto y ponerse el traje de candidato.

Sin embargo, el platense ya comenzó a prepararse con un equipo para una eventual campaña por si llega el llamado. De momento evita apurarse e incursionar por medios, sobre todo en los provinciales, que en La Libertad Avanza aseguran que "están todos empautados" por el Gobierno de Kicillof.

Los hermanos Adorni, Manuel y Francisco. Instagram (@madorni)

Apoyado en un perfil austero y en su larga trayectoria como auditor, uno de los ejes que Adorni levantaría como bandera sería la necesidad de traer transparencia en la Legislatura bonaerense, señalada como una de las turbias cajas de la política. "Hay mucho para hacer en la Provincia y en la Legislatura. La Plata necesita aire fresco", enfatizan cerca suyo.

De no haber cambios en el calendario electoral, la presentación de listas provinciales será el 8 de agosto. "Tiempo al tiempo, la ansiedad es ajena", respondió un colaborador del contador.