Un intendente libertario se fue de un acto luego que Axel Kicillof acusara de ladrón a Javier Milei

A un acto en la casa de gobierno bonaerense- con intendentes de todos los colores políticos que tenía como objetivo el desembolso del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, destinado a reforzar la lucha contra la inseguridad en los municipios- el gobernador Axel Kicillof lo utilizo como “tribuna” para descargar sus críticas al gobierno nacional y acusar al presidente Javier Milei de “robarse” fondos de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires; algo no convalidado por el intendente libertario de Tres de Febrero Diego Valenzuela quien se retiró antes de que termine el discurso del gobernador.

Valenzuela antes de irse del Salón Dorado de la gobernación, donde se estaba desarrollando el evento, afirmo que no iba a convalidar los agravios del gobernador al presidente. Minutos después de la salida de Diego Valenzuela se retiró el jefe comunal de 25 de Mayo, Ramiro Eguen otro de los intendentes de La Libertad Avanza. Quedando sola en el acto la intendenta libertaria de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino.

Tras salir de la gobernación bonaerense, Diego Valenzuela escribió en su cuenta de “X”: “Respetuoso de las instituciones, vine a La Plata a firmar convenio de seguridad. En lugar de hablar de este tema Kicillof arrancó contra el gobierno nacional. Y dijo que Javier Milei le roba los recursos a los bonaerenses. ¡No lo voy a convalidar con mi presencia, por eso me fui!".

En diálogo con MDZ, Diego Valenzuela dijo, “Lo que Kicillof llama robo, ¿sabes qué es?, primero era la plata discrecional que le mandaban desde el gobierno de Alberto y Cristina; que Milei cuando asumió la corto, porque era discrecional. Una ayuda extra, que no está en la coparticipación”.

“Segundo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que era para seguridad, era la plata que le sacaron al gobierno de la Ciudad, que fue el anuncio de Alberto Fernández sorprendiendo a todos los intendentes que estábamos ahí. Y cuando la Corte revierte eso, la Nación dejo de enviar esos recursos a la provincia de Buenos Aires, que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agrego el jefe comunal tresfebrerense.

Asimismo, Valenzuela sostuvo “Soy respetuoso de las instituciones, el gobernador convoco a la firma de un convenio de seguridad. Vine y firme. Y en lugar de hablar de seguridad, como siempre Kicillof baja línea en contra del gobierno nacional“.

“Empezó a hablar de coparticipación, todos sabemos que la provincia está, desde hace años, discriminada. Tenemos 38 de la población, 35 del PBI y 22 es lo que nos vuelve. Este sistema de coparticipación no lo invento Milei, hay que cambiarlo. Kicillof hace casi seis años que es gobernador y no hizo nada para corregir eso. Y cuando pronuncia la palabra robo, acusando al presidente de quedarse con la coparticipación y los fondos discrecionales que hoy no le llegan a la provincia me levanto y me voy, no puedo convalidar que diga que lo que está haciendo el gobierno nacional es un robo”, manifestó el intendente libertario.

Los intendentes libertarios de Tres de Febrero, Diego Valenzuela,y de 25 de Mayo, Rámiro Eguen, no se quedaron a la foto de familia de Axel Kicillof con el resto de los intendentes firmantes del convenio de Fondo de Fortalecimiento de Seguridad

Y agrego, "No estoy de acuerdo, y menos con ese tipo de apelativos. Vos podés decir, no estoy de acuerdo en cómo se distribuye la coparticipación, pero la palabra robo no. Milei no es ladrón, está ordenando la economía. El presidente está al tanto de la situación, comparte que la provincia de Buenos Aires es discriminada, que es una provincia muy productiva y el cree en la correspondencia fiscal, lo puso en el Pacto de Mayo y lo dijo de nuevo en una charla que dio. El debate por la coparticipación se viene y creo que la mirada del presidente Javier Milei converge con los intereses de los bonaerenses”, afirmo Diego Valenzuela.

Cabe destacar que antes de retirarse de la gobernación, al sentirse agraviados por el discurso de Kicillof, Valenzuela y Eguen firmaron el convenio por el cual se destinara fondos para reforzar la seguridad en los municipios.