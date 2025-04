En vivo: Guillermo Francos evitó las preguntas sobre $LIBRA y defiende la gestión de Milei en el Congreso

Con un sorpresivo quórum en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se posiciona ante un recinto hambriento de preguntas, para exponer el informe de gestión y dar explicaciones sobre el caso $LIBRA. Con 131 presentes, el cuerpo dio inicio a la sesión informativa a las 14:54.

20:31 | Chicanas de Unión por la Patria a las respuestas de Francos en su informe de gestión

Eduardo Toniolli, diputado de Unión por la Patria por Santa Fe, criticó las respuestas que dio en el informe de gestión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Al respecto, manifestó que "no le cree ni la inteligencia artificial".

Además, Toniolli se quejó de los tiempos que tuvieron los miembros de la Cámara Baja para leer las respuestas presentadas por Francos a una hora del comienzo de su exposición en el recinto. El diputado comentó que apeló a una herramienta de IA para analizar los argumentos del jefe de Gabinete.

19:33 | Cerrada la segunda tanda de respuestas de Francos, Martin Menem dio inicio a la tercera y última ronda de preguntas

Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Juan Marino acusó al programa económico del Gobierno de fracasar: "Lo que pasó acá es que el programa fracasó y hay un desgobierno inflacionario del FMI", sostuvo.

19:26 | Francos habló sobre la inmigración rusa y la llegada del vicepresidente iraní al país

El jefe de Gabinete aseguró que "no hay responsabilidad de Migraciones" en los ingresos al país de los ciudadanos rusos y del vicepresidente iraní.

Asimismo, explicó: "Todos ingresaron conforme a la ley de Migraciones. El vice iraní, que luego fue sancionado por esa nación, entró con una visa consular. No hay objeción que pueda realizarse a la división de Migraciones".

18:25 | Se retomó la sesión y tomó la palabra el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto

"Este modelo de 4 mil preguntas no sirve para nada. Usted debería venir a hablar de los grandes temas y poder profundizar temas que hacen a la vida de los argentinos y al futuro del país y no estar contestando 4 mil preguntas. La experiencia histórica demuestra que no sirve", inició el diputado nacional.

Además, Pichetto afirmó que "no hay que dramatizar este tema", respecto al llamado de interpelación a Guillermo Francos, y criticó "la cultura del desprecio" que mantienen algunos funcionarios libertarios, como por ejemplo, según Pichetto, el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otro lado, Pichetto advirtió que el sistema de bandas cambiarias nunca funcionó en Argentina y pidió la actualización de los salarios. A propósito, manifestó: "Bausili nos viene con el cuento de que cuando cambia el tipo de cambio no se modifican los precios, me molesta que nos lesionen la inteligencia".

18:14 | Cuarto intermedio en la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Luego de los cruces protagonizados entre el diputado de Unión por la Patria Daniel Gollán, tras sentirse interpelado por el discurso del radical Rodrigo de Loredo, que criticó la creación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, y expuso que las comisiones investigadoras nunca se crearon ante los hechos de corrupción que han surgido durante el kirchnerismo. En este sentido, el radical trajo a colación el Plan Qunita, que derivó en una investigación al exministro de Salud de CFK, que luego fue absuelto. En este contexto, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, solicitó un cuarto intermedio.

17:30 | El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, dio inicio a la segunda ronda de consultas

El diputado radical de Democracia para Siempre Pablo Juliano, fue el primero en tomar la palabra en esta segunda ronda de preguntas al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y apuntó contra el Gobierno nacional. "Sé que al Gobierno le genera un poco de urticaria que les mostremos la Constitución. Sé que los pone nerviosos a funcionarios del Gobierno, allegados al presidente cada vez que les marcamos la Constitución, pero es clarita", manifestó Juliano en relación a la visita de Francos.

Asimismo, Juliano subrayó: "Su informe no es solamente la oportunidad de chicanearnos y jugar a la politiquería, es información que necesitamos concreta". Pablo Giuliano interrogó al jefe de Gabinete de Ministro, Guillermo Francos.

"Y el presidente Milei dijo otra gran frase: que ir al Fondo Monetario significaba nada más y nada menos que un fracaso económico. ¿Ven cómo se es siempre preso de las palabras?", apuntó el diputado radical. Asimismo, interrogó al jefe de Gabinete respecto a la reforma previsional, a la reforma laboral y a la reforma impositiva mencionada por el Gobierno: "¿O acaso todo eso es un pedido del Fondo Monetario? ¿Acaso, otra vez, la soberanía de nuestro país está en manos de lo que dijimos que no íbamos a hacer?"

17:09 | Germán Martínez y Francos se cruzaron por las jubilaciones

Francos respondió acerca de los cuestionamientos por la falta de actualizaciones a los jubilados: "Tenemos un sistema provisional que en términos reales está quebrando, no recibe aportes suficientes para cubrir los beneficios que paga mensualmente. Con lo cual queramos lo que queramos, hay que ahorrar en otros sectores del sector público hoy para discutir ese tipo de gasto".

"Lo mejor sería que el sistema mismo pueda generar los recursos suficientes para poder incrementar las jubilaciones. ¿En qué año de gobierno de ustedes derogaron el sistema de capitalización de jubilaciones? (apuntando a UP) Fue derogado por el gobierno de Néstor Kirchner, se apropiaron de los fondos del sistema de jubilación", añadió el jefe de Gabinete, despertando el enojo del kirchnerismo.

Germán Martínez, de Unión por la Patria, interrumpió su respuesta: "Lo regalaste vos", acusándolo de apostar por esta medida durante la gestión del exministro de Economía Domingo Cavallo en el año 1997. Francos entonces retrucó: "Yo era diputado en esta cámara, usted no estaba. Del 97' al año 2000". Cabe recordar que Cavallo ejerció hasta 1996.

16:47 | Insisten en hablar del "lavado de cripto activos"

De la Coalición Cívica, Juan Manuel López insistió en que habría que hablar del "lavado de cripto activos": "Pero no pensando en la causa $LIBRA, eso espero que me lo responda el martes, pero la verdad que hay que marcar que en la Argentina cuando se votó la Ley de blanqueo de capitales, se admitió por primera vez que se blanqueen por primera vez cripto activos. Es necesario que tengamos ese tipo de información".

Reiteró en que no se trata de la polémica que envuelve a Javier Milei y a todo el Gobierno, sino que "esta iniciativa, que nosotros no la votamos, puede haber fomentado el lavado de dinero y siempre la Argentina está medio floja en los organismos internacionales".

16:33 | Christian Castillo contra Francos: "No nos tomen por estúpidos"

Ya iniciadas las consultas de los diputados, el legislador de izquierda Christian Castillo cuestionó el anuncio de Francos acerca de que todos los trabajadores recibieron incrementos salariales por encima de la inflación: "Las paritarias muestran una caída de casi el 7% en el primer trimestre del año", y mostró un cuadro de todas las paritarias entre diciembre del 2024 y marzo del 2025.

"Señor jefe de Gabinete, mi pregunta es: ¿ustedes mantienen su afirmación o reconoce que nos mintió alevosamente y en realidad estamos en una pérdida categórica de los salarios, cuando la inflación venía siendo de 2,4%, 2,7%, y el aumento del salario era sólo del 1% o 1,5%? ¿Cómo pueden aumentar si es la mitad de un tercio y ahora 3,7%, es decir, caída superior. Diga la verdad, no nos tome por estúpidos diciéndonos que los salarios se recomponen", marcó el diputado.

En segundo lugar, disparó: "Mencionó el consumo también, el día de hoy, según diario Ámbito Financiero, volvió a caer el consumo de marzo y registró un descenso del 5,4% en la compra de productos esenciales, tercera peor marca en los últimos 22 años". Aprovechó para quejarse por las jubilaciones y recordó al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido en la cobertura de una manifestación de jubilados a mediados de marzo.

Vanina Biasi fue la siguiente en hablar. La miembro del Partido Obrero mencionó: "Usted no solamente le tomó el pelo al Congreso entregando las respuestas de más de 2000 preguntas cinco minutos antes de que empezara esta sesión, sino que en parte no respondió más de 100 preguntas, y en algunas de ellas mintió, como cuando le pregunté al respecto de qué se estaba haciendo con el gendarme Guerrero que fue responsable de haber disparado contra el cuerpo de Pablo Grillo, cosa que no me respondió".

16:10 | Francos sobre la baja de edad de imputabilidad

El jefe de Gabinete aprovechó para destacar también la reforma del Código Penal, anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De este modo, hizo mención a la baja en la edad de imputabilidad, proyecto que el gobierno presentó al Congreso de la Nación: “Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años“.

De paso, habló de la iniciativa que contempla penas más severas para quienes participen en protestas violentas: “Quien lance piedras, cascotes o cualquier objeto contundente en una protesta podrá ir preso. Y si el ataque es contra las Fuerzas de Seguridad, la pena será de hasta 9 años de prisión“.

15:50 | Lista de oradores

15:46 | El reconocimiento a la desregulación de Sturzenegger

Durante su discurso, destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Sólo en el 2024, se eliminaron el 40% de las secretarías y el 31% de las subsecretarías, y se cerraron más de 100 áreas con tareas obsoletas. Al comparar la gestión del anterior presidente con la actual del presidente Milei, se constata una reducción del 36% de la cantidad de autoridades superiores", manifestó el jefe de Gabinete.

15:40 | Francos respalda la gestión libertaria y el acuerdo con el FMI

Este año le toca a Francos brindar el informe de gestión. Intentando evitar el tema $LIBRA, aprovechó para destacar que uno de los principales avances del Gobierno ha sido la fuerte reducción del índice de pobreza, que descendió en 14.8 puntos en este período.

Resaltó también "el notable crecimiento de las exportaciones agroindustriales". Explicó que se incrementaron en un 56% en comparación con 2023 y un 26% al del 2024, lo que se tradujo en un valor total exportado de 47.138 millones de dólares.

Celebró también la aprobación del acuerdo con el FMI, lo que calificó como "fundamental" para la "continuidad de las reformas estructurales", así como la implementación de estrategias económicas que servirán para recuperar el crecimiento y la estabilidad del país.

También mencionó el aumento de los sueldos de los empleados del país: "Todas las categorías de trabajadores registraron incrementos salariales por encima de la inflación".

15:05 | Pichetto cuestionó la demora en las respuestas del informe de Francos

El diputado y presidente del bloque Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto criticó al funcionario por la demora en la entrega de las respuestas al informe, minutos después de que este ingresara al recinto. Además, se quejó de que los periodistas recibieron las respuestas antes que los propios legisladores.

Diputados esperando a la entrada de Guillermo Francos. Foto: Victoria Urruspuru/MDZ

Francos reconoció este atraso y aseguró que se debió a la falta de un mecanismo más eficaz al momento de entregar las respuestas. “Esta reflexión la iba a hacer al final, pero viene bien. Entiendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional debe obligar a la concurrencia al Congreso una vez por mes. Es obligatorio venir, pero no la modalidad. No es razonable este mecanismo que se ha puesto de formular preguntas, un total de 4.000, implica una tarea enorme para clasificar", manifestó.

14:54 | Diputados dieron quórum

La sesión informativa arrancó contra todo pronóstico y el jefe de Gabinete se prepara para entregar el informe de gestión y responder a los cuestionamientos por el caso $LIBRA.

La Libertad Avanza y algunos pocos miembros del PRO recibieron al funcionario con fuertes aplausos, cuando el mismo entró a la sala minutos después.

14:48 | Las 2000 preguntas y las respuestas de Francos

En total, Francos recibió un 4.078 preguntas de parte de los legisladores, según confirmaron sus voceros. Tras un proceso de depuración y unificación, ya que en algunos casos varias consultas apuntaban al mismo tema, el número final quedó en 2.304 preguntas incluidas en el informe escrito.

En cada pregunta que apunta al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el funcionario contestó los siguiente: "Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista para el martes 22 de abril del corriente año a las 14 horas".

El reparto de esas consultas refleja el escenario que se vive en Diputados. El que más preguntas envió fue Unión por la Patria, con un total de 1.250 consultas, más de la mitad del total consolidado. Le sigue el PRO, que envió 209 preguntas; luego Democracia para Siempre con 146, la UCR con 141, la Coalición Cívica 137 y Encuentro Federal 120.

14:32 | El cartel de Esteban Paulón

Esteban Paulón, diputado del bloque Encuentro Federal, fue de los primeros en ingresar al recinto y mostró ante la prensa un cartel con un duro mensaje contra Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

El cartel de Esteban Paulón contra "Toto" Caputo. Foto: Victoria Urruspuru/MDZ

"¡Grande Toto! Sos record, 77.000 palos de deuda", ironiza el mensaje, haciendo que se ganó un premio Guinness por contraer deuda.