Diputados dieron quórum y Guillermo Francos responde por el caso $LIBRA

El escándalo desatado por el caso $LIBRA es un error que persigue al Gobierno, incluso dentro del Congreso de la Nación. Luego de que aprobaran tres proyectos para que el Poder Legislativo investigue al Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinda explicaciones en Diputados. A pesar de la incertidumbre que se cosechó por horas, este miércoles se logró el quórum.

"Creo que al Gobierno le sirve (que no se realice la sesión). No sé si está preparado para explicar lo que pasó con el token y hay preocupación", habían referido allegados al oficialismo a MDZ. Muchos diputados pensaban que no se lograría concretar la base de presencialidad necesaria en el recinto, pero también entendieron que últimamente la Cámara ha estado actuando de formas sorpresivas.

Un ejemplo claro fue el quórum que se logró la semana pasada, cuando avanzaron en los tres proyectos que ponen incómoda a la gestión libertaria: la conformación de la Comisión investigadora, la aprobación de los pedidos de informes y también la interpelación a funcionarios.

Francos es uno de los funcionarios seleccionados para las interpelaciones en el Congreso de la próxima semana.

La cercanía con los feriados podría haber complicado la logística de traslado de algunos legisladores. Y como Francos ya tiene una cita en el Palacio Legislativo para la próxima semana, el interbloque del PRO-MID que comanda Cristian Ritondo había elevado un pedido para postergar la sesión de este miércoles y que todo se concentre el próximo martes.

Investigaciones por $LIBRA: lo que se viene la próxima semana

La Cámara Baja aprobó la creación de la Comisión investigadora (proyecto de Pablo Juliano), en contra de todo pronóstico y con 128 votos a su favor, y comenzará a funcionar a partir del 23 de abril. Los contra-argumentos apuntaron a que la Justicia es la que debería encargarse de esto, pero de nada sirvieron.

Luego, avanzó con 131 votos afirmativos el pedido de interpelación a funcionarios para el 22 de abril. Esto apunta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al titular de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Por último, con 135 votos, el Cuerpo obtuvo la posibilidad de elaborar el pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas al caso $LIBRA. Esto incluye más de sesenta preguntas. El único miembro del PRO que votó en favor de esto fue el diputado Héctor Baldassi.

Para Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR de Rodrigo de Loredo, estas investigaciones que se aprobaron destilan desconfianza y prefirieron en su momento realizar una sesión informativa previa. Esto se llevará adelante este miércoles 16, donde el jefe de Gabinete deberá a brindar su informe y responder los cuestionamientos acerca de la criptomoneda.

En la Rosada saben que el libragate será el eje principal, mientras esperan la otra interpelación especial prevista para el martes 22 de abril, situación por la que Francos acudirá dos veces al Congreso. Cada citación responde a artículos distintos de la Constitución Nacional: por un lado, el artículo 101, que establece que el jefe de Gabinete debe informar mensualmente sobre la marcha del Gobierno ante cada Cámara; y por otro, el artículo 71, que habilita al Congreso a interpelar a funcionarios del Ejecutivo.

Comisión Investigadora para el Libragate

La Comisión investigadora fue una iniciativa de Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, y tendrá funciones de cuestión administrativa. Su objetivo es reunir información y elaborar un informe, pero no cuenta con facultades judiciales. En caso de hallar irregularidades, los resultados podrían derivarse a la Justicia o, incluso, recomendar un juicio político, que es lo que pide la oposición más cruda.

Para garantizar la pluralidad de la misma, la idea es que cada bloque envíe dos representantes. Sin embargo, una gran estrategia de La Libertad Avanza y el PRO fue crear dos interbloques cada uno para poder sumar más peones: el macrismo se unió con el MID de Oscar Zago, y Somos Fueguinos de Ricardo Garramuño; mientras que los violetas conformaron alianza con la tucumana Paula Omodeo.

Hayden Davis y Javier Milei.

Esto no terminó ahí, pues las divisiones y fusiones continuaron. Los seis radicales “con peluca” hace unos días crearon un bloque propio con "mayor federalismo". A su turno, Unión por la Patria se partió para que dos miembros suyos armen un interbloque con la izquierda.

Por lo tanto, en vez de tener 24 o 26 miembros como se creía antes, tendrá 28. Entre ellos, seis serán del kirchnerismo; cuatro del interbloque PRO-MID; cuatro de La Libertad Avanza-CREO; dos de la UCR; dos de Democracia para Siempre; dos de los radicales peluca desde la "Liga del interior"; dos de Encuentro Federal; dos de la Coalición Cívica; dos de Innovación Federal; y dos del bloque Unión por la Patria-Frente de Izquierda.

Debutará el 23 de abril, y tendrá tres meses para investigar. Durante ese plazo, podrá pedir informes, declaraciones testimoniales y peritajes; también solicitar colaboración de organismos internacionales, tales como el FBI, para cooperar con la averiguaciones.